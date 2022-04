La Comisión de Sistemas de Justicia de la Convención Constitucional aprobó que la dirección del Ministerio Público esté a cargo de un "Consejo Superior", eliminado la figura del fiscal nacional, lo que sería votado esta semana en el Pleno. En conversación con Cooperativa, el el vocero de los fiscales regionales y persecutor jefe de la Región de Los Ríos, Juan Agustín Meléndez, aseguró que ven con "preocupación" esta propuesta, ya que, según argumentó, "no conozco la existencia de un órgano colegiado dentro del mundo occidental de Ministerio Públicos, no existe un referente al cual recurrir". Además, apuntó que "si lo que se pretende es que la figura del fiscal nacional no exista para entregárselo a un órgano colegiado, para evitar problemas a futuro, este remedio es peor que la enfermedad", debido a que existirán siete personas en este consejo y, en el caso de existir algún problema, "que tu quieras hacer responsable a la dirección superior, tu vas a decir 'bueno, cuál de los siete es, ¿son los siete?'".

LEER ARTICULO COMPLETO