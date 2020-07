Jefe de defensa en Valparaíso pide no protestar en Cuenta Pública: No es tiempo para manifestaciones

El jefe de la defensa nacional en la Región de Valparaíso, contraalmirante Yerko Marcic, llamó a la ciudadanía a no realizar manifestaciones en las afueras del Congreso, ubicado en la Ciudad Puerto, contra la Cuenta Pública que dará el Presidente Sebastián Piñera el viernes ante el Legislativo.

El comandante en jefe de la Primera Zona Naval se refirió a las protestas que están convocadas para el exterior de la sede del Parlamento durante el discurso del Mandatario, que tendrá lugar este viernes a las 20:00 horas, en circunstancias de que la comuna de Valparaíso permanece en cuarentena por la pandemia de Covid-19.

"Hacer un llamado a no manifestarse, tampoco generar desórdenes públicos, no solo para este evento, sino que en general; no es tiempo para manifestaciones ni desórdenes públicos, eso obliga a desviar esfuerzos para su control", exhortó Marcic.

Subrayó que "la comuna y la región están ad portas de poder alcanzar los indicadores que permitan pasar a una siguiente fase del plan 'Paso a Paso' y reactivar la vida todo lo normal que permita el coronavirus".

Por ello, instó a "postergar cualquier acto o manifestación que implique la concentración de personas, que lo único que va a originar es favorecer los contagios".

En la región, San Antonio y San Felipe avanzaron a la fase de transición ayer martes -junto a siete comunas de la Metripolitana-; mientras que la noche del lunes La Cruz y La Calera entraron en cuarentena.