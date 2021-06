La cuenta pública del Presidente Piñera en once frases

La cuenta pública del Presidente Sebastián Piñera estuvo marcada por anuncios hacia la diversidad sexual, la libertad de reunión y ayudas económicas. Y también por algunas autocríticas por no haber leído bien cómo ayudar a las familias durante la pandemia de Covid-19 y no haber resuelto el conflicto con los pueblos originarios. A continuación las once intervenciones más importantes de su discurso.

Momento del matrimonio igualitario: "Pienso que ha llegado el tiempo del matrimonio igualitario en nuestro país. Por esta razón anunciamos que pondremos urgencia al proyecto de ley que lleva años en el Congreso y establece el matrimonio igualitario entre todos nuestros compatriotas".

Perdón por ayudas tardías ante el Covid: "Sin duda nos hemos equivocado. Muchas personas sienten rabia y frustración porque no siempre recibieron las ayudas que necesitaban en el momento oportuno. A ellos les pedimos perdón. Nos hemos desvelado y hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance para buscar y encontrar soluciones justas y responsables a la inmensa cantidad de problemas y dificultades que han debido enfrentar las familias chilenas".

En Chile no hay presos políticos: "Queremos ser muy claros. En Chile no hay presos políticos, porque en Chile no hay ninguna persona que esté privada de libertad por sus ideas. Hay personas privadas de libertad, por decisión de tribunales independientes, por delitos graves como homicidio frustrado, lanzamiento de bombas molotov, incendio con resultado de muerte y otros".

Proyecto para garantizar reuniones pacíficas: "En las próximas semanas, y fruto de una amplia participación ciudadana, enviaremos un proyecto de ley para reemplazar un decreto de 1983 y garantizar y regular el derecho a la reunión pacífica, permitiendo su libre ejercicio, respetando los derechos de los demás y conforme a los principios y estándares internacionales".

Mea culpa por La Araucanía: "Es verdad, no hemos logrado avanzar como debimos en el diálogo y en el control de la violencia, narcotráfico y terrorismo en la zona. Esto no sólo significa dolores y angustias para los habitantes de la Araucanía y Arauco, sino también una deuda y un fracaso del Estado en su conjunto que constituye un grave riesgo para nuestra democracia".

Lucha contra el Covid: "Enviaremos un proyecto de ley para crear un Fondo de Salud Extraordinario por 2.000 millones de dólares, para financiar la lucha contra el Covid y sus secuelas, fortalecer los servicios y cobertura del Hospital Digital, y reducir las listas de espera, especialmente en atenciones de salud mental, especialistas y cirugías".

Condena a violaciones de los derechos humanos: "Reitero mi condena total a toda forma de violencia y atropellos a los derechos humanos y expreso mi más profunda solidaridad con todas sus víctimas, civiles y uniformadas".

Derechos fundamentales: "Como ciudadano pienso que en nuestro país deben estar garantizados derechos fundamentales, como el derecho a la vida, incluyendo al que está por nacer; el derecho a una salud y educación de calidad, el derecho a un barrio y vivienda digna, el derecho al trabajo, a la previsión social y a la propiedad, y el derecho esencial de acceder al agua".

Sin aplausos fáciles: "El desarrollo integral e inclusivo, aquel que no deja abandonado a ningún compatriota, se construye de a poco, todos los días, con libertad, con esfuerzo, con paciencia, con respeto, con trabajo y con solidaridad. Se construye sin falsas promesas, sin propuestas demagógicas y sin populismo irresponsable. Se construye sin buscar aplausos fáciles, con una mirada larga, pensando siempre en el bien común y en la calidad de vida y felicidad de todos, priorizando especialmente a los más vulnerables y a la clase media, aunque ello traiga críticas e incomprensiones".

Grietas en la sociedad: "Estas tres décadas de progreso también dejaron grietas y personas postergadas, que debemos reconocer y acoger. Ellas hoy nos interpelan y con justa razón. Fuimos ingratos con nuestros adultos mayores. No cuidamos como merecían a nuestros niños más vulnerables. No enfrentamos con mayor decisión las carencias y temores de la clase media. No redujimos con suficiente velocidad las desigualdades".

Nuevas instituciones fiscalizadoras de derechos humanos: "La adecuada defensa de los derechos humanos requiere de instituciones sólidas y con capacidad para cumplir sus funciones de manera autónoma y eficaz. Por estas razones, hoy anuncio que, en conjunto con el Ministerio Público, crearemos una Fiscalía Especializada en delitos contra los Derechos Humanos".