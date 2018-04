Fuad Chahín oficializó su candidatura a la presidencia de la DC

El ex diputado Fuad Chahín llegó a la sede de la Democracia Cristiana para inscribir su candidatura a la presidencia del partido, lista también integra a Carmen Frei en la primera vicepresidencia y a David Morales -cercano a Claudio Orrego- como secretario nacional.

Pese a que se esperaba un eventual acuerdo con la disidencia tras el ofrecimiento de dos vicepresidencias, finalmente no se pusieron de acuerdo por lo que el otrora parlamentario inscribió su lista a eso de las 20:30 horas.

Ante el fracaso de llegar a una lista consensuada con la disidencia, Chahín manifestó que hizo una "invitación generosa, amplia, con mucha anticipación, esperamos hasta último momento".

"Nosotros no somos responsables de que otras personas que han actuado políticamente en conjunto en el último tiempo no hayan aceptado o no sean incluidos formalmente en nuestra directiva. Hasta último momento hicimos ese esfuerzo porque creíamos que era lo que correspondía en el momento que vive el partido", recalcó Chahín.

Aún resta por determinar si es que finalmente la disidencia levantará una lista para competir en los comicios internos del próximo 27 de mayo, pero el plazo para las inscripciones vence esta medianoche.