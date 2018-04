Ignacio Walker anunció que se abstendrá en elección de directiva DC

La Democracia Cristiana se alista parta elegir a su nueva directiva nacional en medio de la crisis generada por la renuncia al partido de la ex ministra Soledad Alvear y los rumores cada vez más fuertes de que su marido, el también militante histórico Gutenberg Martínez, seguirá su camino.

En la colectividad esperan que esta situación no se traduzca en una nueva fuga de militantes como la que se produjo luego de la renuncia de Mariana Aylwin hace un par de meses. Sin embargo están claras las divisiones al interior de la Falange.

Una muestra fue la actitud adoptada por el ex senador Ignacio Walker, quien luego de que el ex ministro Alberto Undurraga declinara competir por la presidencia del partido descartó apoyar a alguno de los nombres que siguen en carrera.

"El candidato era Alberto Undurraga. Lamento mucho, aunque lo entiendo, que haya declinado su postulación. Especialmente, según entiendo, por no haber recibido el apoyo especialmente de dirigentes y líderes como Claudio Orrego. Creo que habría sido una vez más una buena dupla. Y por lo tanto, si los candidatos son Francisco Huenchumilla y Fuad Chahín, y con mucho respeto por ambos, yo me voy a abstener", anunció el ex canciller.

El difícil momento fue asumido en El Primer Café de Cooperativa por el secretario nacional de la colectividad, Gonzalo Duarte: "¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que estamos viviendo? Nosotros probablemente lo estamos viviendo con mayor fuerza hoy día. ¿Por qué? Porque estamos enfrentando una crisis electoral. Pero también una crisis de convivencia, una crisis de convivencia agudizada por las contradicciones y eso tenemos que ser capaces de resolverlo. Algunos creen que mejor se resuelva desde afuera, otros creemos que lo vamos a resolver desde adentro".