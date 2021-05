Presidente DC insiste: Ximena Rincón es la única candidata del partido

El presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chahín, reiteró en Cooperativa que la senadora Ximena Rincón es la única candidata presidencial del partido, descartando un avance de la presidenta de la Cámara Alta, Yasna Provoste.

En conversación con El Diario de Cooperativa, Chahín dijo que Rincón "es nuestra abanderada y fue elegida por una abrumadora mayoría (...) entiendo que se instale debate y reconocemos el valor de Yasna Provoste, pero la suya es una función distinta al rol de candidata".

"Lo puede hacer justamente porque no es candidata, creo que eso es lo que la fortalece. Si fuese candidata le aseguro que no estaría en la posición de hacer lo que está haciendo hoy día, es porque es la presidenta del Senado y no es candidata", puntualizó.

Chahín dijo que "creo que la mejor manera de debilitar este proceso de búsqueda de acuerdos y de entendimiento es tratar de instalarla como una posible candidata, cuando ella misma lo ha descartado de manera muy categórica, muy tajante".

El timonel DC planteó que "el gobierno no puede continuar con la misma lógica del 2020 y de lo que ha estado haciendo durante el 2021, creo que el Gobierno tiene que entender que aquí se le propuso un camino que a mí me parece que es audaz por parte de la presidenta del Senado, un camino que abre un espacio de diálogo, de entendimiento, pero que no puede ser sobre la lógica de negociación, con una lógica de un regateador".

"El egoísmo del gobierno y la derecha nos está lanzando a los brazos del populismo", sentenció.