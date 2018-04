Soledad Alvear: No voy a hacer ningún daño a la Democracia Cristiana

La ex militante de la DC Soledad Alvear comentó en El Diario de Cooperativa su decisión de renunciar al partido tras cerca de 50 años y remarcó que "no voy a hacer ningún daño" a la colectividad con su partida.

La ex canciller relató que "hace bastantes meses que yo empecé a sentir que tenía que tomar una opción diferente, por cuanto aquí estamos frente a definiciones muy relevantes en relación al futuro del país y quiero que esta visión humanista cristiana siga vigente en nuestro país y me siento con más libertad haciéndolo afuera".

Alvear añadió que "en general, todos los partidos políticos, frente a la situación actual, están en una realidad muy difícil, muy abocados sólo a la coyuntura política, sin mirar a largo plazo, llenos de conflictos, llenos de agresiones, la amistad cívica perdida, falta de objetivos claros y eso no escapa de lo que ha ocurrido dentro de la DC".

La ex secretaria de Estado remarcó que "para trabajar en prospectiva del Chile que queremos de aquí a 30 años bajo esta visión humanista cristiana resulta mejor hacerlo en un proceso de superación fuera de esto y por ello tomé esta decisión".

La ex ministra también fue consultada por la decisión que tomará su marido, Gutenberg Martínez, respondiendo que él "habla por sí mismo y así ha sido lo que nosotros hemos practicado. Está en ese proceso (de reflexión), de manera tal que en su momento tendrá que tomar una decisión".

A la ex precandidata presidencial también se le preguntó por si la seguirán otros militantes en su decisión, respondiendo que "no lo sé aún. Yo he estado siempre en contacto con jóvenes, por cuanto me he dedicado a capacitación de jóvenes, soy invitada frecuentemente a universidades, a centros de estudio, incluso con jóvenes secundarios, grupos juveniles, grupos poblacionales y yo veo que hay allí una luz muy fuerte de esperanza para trabajar en esta dirección".

Finalmente, Alvear apuntó que "yo no he hecho ningún trabajo de recorrido del país ni de intentar reclutar gente, yo quiero decir con mucha claridad que para mí la Democracia Cristiana es mi segunda familia y no va a dejar de seguir siendo, de manera tal que no voy a hacer ningún daño, todo lo contrario, yo espero forzar esa visión humanista cristiana que está en nuestro acervo doctrinario".