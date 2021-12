Tres listas aspiran a dirigir la Democracia Cristiana

El próximo 23 de enero la Democracia Cristina (DC) realizará la elección de su nueva directiva, que reemplazará a la mesa liderada por la actual presidenta, la ex senadora Carmen Frei.

Tres son las listas que compiten en esta ocasión, las que son encabezadas por el alcalde de La Granja, Felipe Delpín, la diputada por el Distrito 46 Joanna Pérez y Diego Calderón, ex presidente de la Juventud Demócrata Cristiana.

LA LISTA DE FELIPE DELPÍN

Delpín lanzó este lunes oficialmente su candidatura, instancia en la que defendió que la DC "debe abocarse al territorio, ser un partido que defienda los intereses de las comunidades: en las poblaciones, en los pueblos, en las ciudades, en el campo".

Su lista está respaldada por Frei y cuenta además con la ex candidata presidencial de la tienda y senadora por Atacama, Yasna Provoste, como postulante a tercera vicepresidenta.

El jefe comunal anunció que, en caso de llegar a presidir la Falange, buscará colaborar con el gobierno del Presidente electo, Gabriel Boric.

"Queremos ser un partido que colabore con la gestión del Presidente Boric, que no se nos considere que vamos a ser una piedra en el zapato. Queremos ser parte de ese Gobierno colaborando, pero no desde el Gobierno. Hoy no estamos en condiciones de ingresar al Gobierno, pero sí de ser colaboradores para que a él le vaya bien", afirmó.

La lista la completan Aldo Mardones (primer vicepresidente), Héctor Barría (segundo vicepresidente), Patricio Ferreira (cuarto vicepresidente), Francisca Hernández (quinta vicepresidencia) y Cecilia Valdés (secretaria nacional).

LA LISTA DE JOANNA PÉREZ

El equipo dirigido por la diputada Pérez está integrado también por Gabriel Ascencio (primer vicepresidente), Gustavo Toro (segundo vicepresidente), Cristina Bravo (tercera vicepresidenta), Gianni Rivera (cuarto vicepresidente), Daniela Velásquez (quinta vicepresidenta) y David Morales (secretario nacional).

"Ofrecemos una lista que representa liderazgos nuevos que se han reconectado con la ciudadanía y que le ha dado triunfos, porque la ciudadanía ha puesto confianza en ellos, en un trabajo social, un trabajo de años. Creo que ese liderazgo de distintas representación en regiones y comunas demuestra que es el sello que queremos imprimir a la nueva DC: conectada con la gente, en terreno", comentó la legisladora.

Con respecto al rol de la tienda en el futuro Gobierno de Boric, Pérez prevé un "panorama esperanzador", con "moderación e ímpetu en las urgencias", y subrayó que colaborarán desde la DC con independencia.

LA LISTA DE DIEGO CALDERÓN

Por último, la lista encabezada por Calderón es secundada por Carlos Gatica (primer vicepresidente), María José Newman (segunda vicepresidenta), Nicolás Mena (tercer vicepresidente), Esteban Vega (cuarto vicepresidente), Ingrid Melipillan (quinta vicepresidenta) y Carolina Henríquez (secretaria nacional).

"Somos una alternativa a cómo se han venido haciendo las cosas en la DC. Las dos listas con las que competimos son presididas por vicepresidentes de la conducción actual y, por lo tanto, tienen una gran responsabilidad en haber recibido al partido en el 10 por ciento y estar entregándolo hoy día en el 4 por ciento", dijo el ex líder de la JDC entre 2015 y 2018.

"Somos una lista compuesta por gente de regiones y joven, que ha asumido liderazgos en distintos espacios de nuestra sociedad civil y también al interior del partido, tratando de representar las ideas de compromisos y transformación social que nos motivan hoy día a tener una vocación pública", indicó.

Consultado por el rol que debería tener la tienda en la administración de Boric, Calderón enfatizó que corresponde al Mandatario electo decidir con quién quiere gobernar.