Analista destaca que "la DC hizo la pega": El partido se alzó como el más votado

El politólogo Claudio Fuentes consideró que en las elecciones primarias de alcaldes y gobernadores regionales de este 29 de noviembre la Democracia Cristiana (DC) destacó porque "hizo la pega".

"Es un partido que venía a la baja y que obtuvo 6 de las 16 elecciones internas de gobernadores regionales de la Unidad Constituyente, es un buen resultado", resumió el cientista político en diálogo con Cooperativa.

De acuerdo al Servel, en el total de las 16 primarias de gobernadores regionales votaron 418.685 personas, de las cuales 103.466 optaron por candidatos de la DC, es decir 24,7%. El segundo partido más votado fue el PS, con 57.084 preferencias, que representan 13,6% del total.

Esto llevó a que, por ejemplo, en la Región Metropolitana el pacto Unidad Constituyente -en el que participan DC y PS- más que doblara al Frente Amplio, la otra fuerza de oposición que realizó primarias para la jefatura del gobierno santiaguino.

A nivel nacional, la diferencia entre Unidad Constituyente y la menor convocatoria del FA se expresa de forma aún mayor: 3,7 veces más votos.

Para Fuentes, la participación "no suena tan mal, considerando todos los factores y que la oferta política tampoco era muy atractiva, sin competencias muy simbólicas".

No obstante, recordó que "se comete el error de comparar con el universo total de electores, y no todos los partidos presentaron candidaturas en todas las regiones y alcaldías".

DC celebra los triunfos de sus "muchos liderazgos jóvenes"

El presidente de la DC, Fuad Chahín, celebró con militantes y el ganador en Santiago, Claudio Orrego, los buenos resultados del partido, valorando que hubo triunfos de "muchos liderazgos jóvenes" en Arica, Maule y Biobío, entre otras regiones.

"Creo que es un respaldo muy categórico (...) supera nuestros mejores pronósticos (...) nos llena de esperanza, nos llena también de satisfacción, pero también conscientes de la enorme responsabilidad. No basta con ganar las primarias, tenemos que ganar las gobernaciones regionales", agregó.

Para Chahín, la DC es "un partido que después de tener malos resultados electorales el año 2017, se atreve. No en la lógica de repartirnos las regiones, en un cuoteo, una negociación centralista; quisimos primarias, peleamos por las primarias. Nos hubiese gustado que estas primarias fuesen de toda la oposición, no fue posible".

Consultado por la amplia diferencia de votos entre Unidad Constituyente y el Frente Amplio, el timonel DC consideró que "lo importante es dejar atrás la soberbia, hay que entender que juntos somos más que divididos, de que para poder ganarle a la derecha necesitamos mínimos acuerdos, y esos no se pueden hacer sobre la base de descalificar al otro, de ningunear al otro".