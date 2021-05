Director del IES cree que la Convención debe discutir el retorno al voto obligatorio

El director ejecutivo del Instituto de Estudios de la Sociedad (IES), Claudio Alvarado, planteó este domingo en Cooperativa que la futura Convención Constitucional debería discutir la reinstalación del voto obligatorio en Chile.

Al cabo de la primera de las dos jornadas de la mega elección, uno de los datos que llamó la atención -con preocupación transversal- fue la alta participación de votantes en las comunas más acomodadas, en contraste con la situación de las zonas menos favorecidas: como dos ejemplos, en Vitacura votó ayer el 41 por ciento de padrón, y en La Pintana sólo el 13 por ciento.

"NO ES NOVEDOSO"

"Desde que el país aprobó el voto voluntario, el sufragio se viene segmentando socioeconómicamente de manera bastante progresiva. Entonces, aunque esto hoy día se ve bastante marcado por las votaciones de ayer en ciertas comunas, no es una noticia demasiado novedosa, lo que no le quita gravedad al punto, pero sí permite entender que el problema no partió ayer", dijo Alvarado a El Diario de Cooperativa.

De hecho, apuntó el abogado de la Universidad Católica, "para el Plebiscito de octubre ya observamos un fenómeno análogo: no necesariamente en la correlación socioeconómica, pero sí respecto al voto urbano versus el voto rural. Eso se comentó poco, al menos a nivel de los medios (de comunicación) más masivos, pero la verdad es que la participación fue bastante baja (en zonas rurales). Entonces, ahora tampoco sorprende que tengamos otro tipo de segmentación".

#Elecciones2021CL Director ejecutivo de IES, Claudio Alvarado, y dispar participación entre comunas: Así surge otro desafío: que la Convención vea si vale la pena mantener el voto voluntario, o si se debe volver al voto obligatorio #CooperativaElecciones https://t.co/0hfkg01W5l — Cooperativa (@Cooperativa) May 16, 2021

"Espero que hoy (al cabo de la segunda jornada) los números (de participación en las diferentes comunas) se acerquen un poco más, pero en cualquier caso, aquí surge otro desafío para la Convención Constitucional: la pregunta acerca de si vale la pena mantener un régimen de voto voluntario que favorece estas dinámicas, o si no deberíamos volver, más bien, al voto obligatorio", planteó Alvarado.

Esta segunda opción "no solamente ayuda a disminuir la brecha socioeconómica, sino que, además, ayuda a que los dirigentes, los candidatos, les hablen a las grandes mayorías y no necesariamente a los nichos más específicos", sentenció.