Karina Oliva recibió apoyo del marido de Pamela Jiles, ácida crítica del Frente Amplio

A nueve días de la segunda vuelta de la elección de gobernadores, que en la Región Metropolitana enfrentará el próximo 13 de junio a Claudio Orrego, del pacto Unidad Constituyente, y Karina Oliva, del Frente Amplio, esta última agradeció el respaldo que le endosó Pablo Maltés, el candidato del Partido Humanista que obtuvo el quinto lugar en los comicios del 15 y 16 de mayo.

Recordar que en primera vuelta, Orrego, militante de la Democracia Cristiana, logró 657.227 votos (25,52%), seguido por Oliva, adherente de Comunes, con 601.845 preferencias (23,37%); Nathalie Joignant, del Partido Ecologista Verde, con 391.276 sufragios (15,19%); y Catalina Parot, de Chile Vamos, con 384.277 preferencias (14,92%). Maltés, marido de la diputada Pamela Jiles, ácida crítica del FA, logró 274.626 apoyos (10,66%).

"Uno tiene que decir de qué lado está: si vamos a replicar lo que pasó en los últimos 30 años o bien vamos a mejorar la calidad de vida de las familias. Ahí, creo que las y los humanistas siempre han sido contundentes para abordar estas situaciones", sostuvo Oliva.

En tanto, Maltés explicó que apoyará a la aspirante del FA porque "representa el sentir político popular", pero destacó que Orrego "no es el enemigo".

"Creo que hay una disyuntiva que es potente, interesante. Hay una candidata y un candidato. Claudio Orrego no es el enemigo. Hay que tenerlo claro. Es gente a la que respeto mucho, a Karina Oliva y Claudio Orrego, por ellos siento respeto, los valores en su real dimensión. Somos todos opositores a este desastre de la derecha con Piñera. Y creo que vengo aquí a apoyar a Karina Oliva porque me parece que en esta disyuntiva los humanistas no tenemos una mejor opción", aseveró la ex carta humanista.

ORREGO: "NO MENOSPRECIEMOS A LA GENTE, QUE SABE POR QUIÉN VA A VOTAR"

"Esta región no es de centro, de izquierda o de derecha. La gente creía que Pamela Jiles le iba a endosar todos sus votos a Pablo Maltés y se equivocó. No menospreciemos la inteligencia de la gente", dijo Orrego al ser consultado por el respaldo a Oliva.

"La gente sabe por quién va a votar: por quien considera a la mejor alternativa, no por quién le diga un jefe de partido o un candidato presidencial", aseguró el ex intendente.

"ME PARECE IMPRESENTABLE QUE RECIÉN ESTÉN MEJORANDO SUS PROGRAMAS": TERCERA MAYORÍA DESCARTÓ APOYO A ORREGO U OLIVA

En la víspera, Nathalie Joignant, la candidata del PEV a gobernadora metropolitana que alcanzó la tercera mayoría en la pasada elección, confesó que no puede tomar partido por Orrego ni Oliva, invocando su lucha contra el sistema neoliberal y el respeto a quienes votaron por ella.

"Luego de una profunda reflexión (...) he decidido no entregar mi apoyo a ninguno de los dos candidatos a gobernador(a) para la Región Metropolitana, en segunda vuelta electoral. Esto ya que, en la nueva forma de hacer política que queremos desde los movimientos sociales y desde la ciudadanía organizada, los votos no son transferibles; somos personas, conscientes, libres y con opinión propia", sostuvo la ex aspirante ecologista mediante un comunicado.

"Me parece impresentable que a una semana de las elecciones recién estén mejorando sus programas y anunciando con bombos y platillos nuevos contenidos, que además son tremendamente acotados e insuficientes, especialmente en materia socio ambiental", afirmó Joignant.