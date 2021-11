Los otros comicios: Las disputas senatoriales en la elección del domingo

Las elecciones del próximo domingo no son sólo presidenciales; en ella se elegirán consejeros regionales y también a los parlamentarios. Estas últimas cobran relevancia porque del Congreso depende también el destino del próximo gobierno en Chile, el cual sin un Parlamento que acompañe la tramitación de sus proyectos de ley tiene una tarea cuesta arriba.

La elección senatorial no se llevará a cabo en todas las regiones del país. Estas corresponderán a las antiguas regiones pares -cuando aún eran numeradas- y a la Región Metropolitana. Esto quiere decir que habrá elección senatorial en Antofagasta, Coquimbo, Metropolitana, O'Higgins, Ñuble, Biobío, Los Ríos, Los Lagos y Magallanes.

En esta elección senatorial hay diez senadores que van a la reelección, los llamados incumbentes. Además, hay otro grupo de candidatos que ha estado muy cerca del Senado, pero no han llegado a él todavía: Son 31 diputados que van de candidatos a la Cámara Alta en esta elección parlamentaria, muchos de ellos limitados en la reelección por la ley que restringe la cantidad de periodos que pueden tener como autoridades.

LOS NOMBRES DETRÁS DE LOS PARTIDOS

Hay senadores que no van a repostular. En la Región de O'Higgins, por ejemplo, no van a competir sus incumbentes. No van ni el histórico Juan Pablo Letelier (PS), ni tampoco el senador Alejandro García-Huidobro (UDI), por haber cumplido el límite de veces que fueron a la reelección.

En una posición expectante desde la Cámara de Diputados aparecen Javier Macaya (presidente de la UDI), que enfrentará a Ramón Barros de su propio partido, quien es diputado también y viejo conocido de la zona. La expectación está en si es que ambos logran un cupo o uno se come a otro.

Por parte del Partido Socialista es Juan Luis Castro quien intentará llevar la bandera de Letelier en el Senado: dejará la Cámara de Diputados y se apuntará como opción para llegar a la Cámara Alta.

Alejandra Sepúlveda también busca un cupo y la sorpresa puede venir con un viejo conocido que había estado un poco retirado de la escena, pero que va como candidato al Senado en O'Higgins: José Antonio Gómez (PR).

INCUMBENTES

Para algunos los incumbentes tienen una cierta ventaja desde la posición del cargo que poseen. Por ejemplo, Alejandra Sepúlveda que ha cambiado de partido, que ha cambiado de coalición y se ha mantenido en la Cámara.

En la Región del Biobío, que es una de las tres regiones del país que tienen mayor densidad poblacional y por lo tanto mayor bolsón de electores, no hay incumbente, pero hay nada menos que seis diputados que buscan ocupar un cupo en el Senado: Sebastián Keitel (Evópoli), Enrique van Rysselberghe (UDI), Iván Norambuena (UDI), José Pérez (PR), José Miguel Ortiz (DC) y Gastón Saavedra (PS).

Keitel se va desde Santiago hasta la Región del Biobío en busca de un cupo en la Cámara Alta. El caso del diputado Ortiz es emblemático porque completó todo lo que pudo en términos de período en la cámara y Gastón Saavedra fue alcalde de Talcahuano.

Enrique van Rysselberghe busca tomar la posta de su hermana Jacqueline, quien no va por el Biobío ya que en esta pasada va por el Ñuble, no exenta de polémica ya que hay quienes reprochan su voto en contra de la creación de dicha región por la que ahora busca un cupo.

Mauricio Morales, analista de la Universidad de Talca, entregó algunas luces sobre lo que pasa hoy en la Región del Biobío.

"Son tres cupos. Acá existe la probabilidad de que alguno de los dos pactos más fuertes, que son Nuevo Pacto Social y Chile Podemos Más, quede con dos cupos y el otro con uno. A no ser que aparezca algún candidato fuerte desde Apruebo Dignidad, quedando la distribución de uno para Apruebo Dignidad, otro para el Nuevo Pacto Social y otro para Chile Podemos Más", dijo el analista, pero adelantó que las especulaciones distan de esta opción.

"Los pronósticos van en la línea de que alguna de las dos coaliciones tradicionales se va a quedar con dos cupos y que la otra coalición tradicional también se va a quedar con el cupo restante", finalizó.

DIPUTADOS Y LA REFORMA ELECTORAL

Con estas elecciones se completará la reforma electoral que se inauguró el año 2017. En el caso de los parlamentarios, se amplió de 120 a 155 diputados.

Hoy día nuevamente hay elección de diputados en todos los distritos del país, pero en el caso de los senadores -como se eligen por ocho años cada cuatro, mitad y mitad- hay algunas regiones que tenían cuatro senadores.

Tal es el caso de la Región del Biobío, por ejemplo, que tenía Biobío Costa y del Interior y ahora se separa en tres para el Biobío y dos para Ñuble, o también el área metropolitana que elegía dos oriente dos poniente, pero ahora se eligen cinco por proporción poblacional.

En la Región de Ñuble hay dos cupos al Senado y en definitiva hay una búsqueda ahí con figuras que son interesantes porque está, por ejemplo, lo de van Rysselberghe, que busca mantenerse en el Senado y también está Loreto Carvajal (PPD), que reemplazó en el cupo senatorial a Felipe Harboe.

También van los candidatos Gustavo Sanhueza (UDI) y Jorge Sabag (DC), quienes dejan atrás sus diputaciones para ir al Senado.

Precisamente el diputado Sanhueza y el diputado Sabag expresaron sus visiones frente a la campaña y las problemáticas a abordar en la Región de Ñuble, que elige por primera vez a sus senadores.

"Es la primera elección de parlamentarios como Región de Ñuble. Obviamente que es un momento histórico. Yo he estado reuniéndome con algunos gremios porque tenemos que definir algunas causas que sean de Ñuble", dijo por su parte el diputado Sanhueza.

"Quiero ayudar a contribuir a que salgamos del segundo lugar en la segunda región más pobre país y también poder contribuir al desarrollo en materia de conectividad de agua potable y eso es lo que más hemos trabajado permanentemente", comentó Sabag.