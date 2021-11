Presidente Piñera llamó a Kast y Boric a buscar "los caminos de la paz y no de la violencia"

El Presidente Sebastián Piñera destacó la participación de los ciudadanos en las mega elecciones realizadas este domingo en Chile, en el que el país votó por Presidente, senadores, diputados y consejeros regionales.

"Hemos tenido unas elecciones limpias, pacíficas y transparentes, y hemos honrado una vez más nuestra hermosa tradición democrática. Quiero agradecer a los casi siete millones de compatriotas que concurrieron hoy a votar, porque si bien el voto es voluntario, votar es una buena forma de mostrar nuestro compromiso y amor por Chile", dijo el Jefe de Estado.

En su discurso, el Presidente remarcó que "todos los votos cuentan y todas las voces importan".

Desde La Moneda, el Mandatario -además- felicitó "muy sinceramente" a José Antonio Kast (Partido Republicano) y a Gabriel Boric (Apruebo Dignidad) y les pidió "desde el fondo del alma y por mi experiencia como Presidente, que busquen siempre los caminos de la paz y no de la violencia".

"Los caminos de la unidad y no de la división, los caminos del diálogo y no la descalificación, los caminos de la responsabilidad y no del populismo, los caminos de la verdad y no de los engaños, los caminos de la moderación y no de la polarización", agregó.

Además, indicó que "el futuro presidente de Chile y su gobierno deberán enfrentar enormes y exigentes desafíos: algunos de naturaleza mundial, y otros de carácter nacional" como el cambio climático, la pandemia, la seguridad, el empleo y las "necesidades y sueños de las familias chilenas".

"Para lograrlo el futuro gobierno va a necesitar el aporte y colaboración de todos los chilenos, sabemos que Chile necesita cambios, pero cambios con libertad, en paz y con justicia; cambios con responsabilidad y en orden, cambios con voluntad de diálogo, colaboración y búsqueda de acuerdos, porque a pesar de todas nuestras diferencias, nunca debemos olvidar que nos une nuestro amor por Chile", expresó.