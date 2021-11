El Presidente Sebastián Piñera destacó la participación de los ciudadanos en las mega elecciones realizadas este domingo en Chile y llamó a los vencedores de la primera vuelta, José Antonio Kast y Gabriel Boric a buscar "los caminos de la paz y no de la violencia". Desde La Moneda, el Mandatario manifestó: "Quiero pedirles desde el fondo del alma que busquen los caminos de la paz y no de la violencia; de la unidad y no de la división (...) de la responsabilidad y no del populismo, de la moderación y no de la polarización".

LEER ARTICULO COMPLETO