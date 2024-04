Desbordes responde a Hassler: "Ella ha sido una mala vecina como alcaldesa"

Mario Desbordes (RN), candidato de Chile Vamos a alcalde por la comuna de Santiago, respondió al emplazamiento de la actual jefa comunal, Irací Hassler (PC), quien acusó "turismo electoral" y afirmó que la derecha está con "candidatos de descarte".

La alcaldesa lamentó el "desorden y poco arraigo que hay con la comuna de Santiago", como también criticó que "para algunos pareciera que ello es un botín" y que Renovación Nacional es un "mal recuerdo" para la comuna, "tuvo un periodo anterior con mucho abandono, con violencia sobre violencia", en referencia a la administración de Felipe Alessandri.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el exministro declaró que "efectivamente no vivo en la comuna, yo no le voy a mentir a los electores, la mayoría de los alcaldes anteriores -algunos con muy buena gestión- tampoco vivían en la comuna. No estamos eligiendo al mejor vecino. Pero lo más importante: ella sí vive en la comuna y lo ha hecho pésimo, lo ha hecho súper mal, es lo que creo yo, lo creen muchos vecinos y eso estará en la balanza en octubre".

"Esto de vivir en la comuna parece que no solo no fue algo positivo, sino que al revés, ella ha sido una mala vecina como alcaldesa", subrayó.

Respecto a los dichos por el "descarte", el exdiputado afirmó que es "una descalificación que no se sostiene", ya que dentro de los candidatos que se evaluaron estaban Rodrigo Delgado, Sebastián Sichel y el concejal Juan Mena, por lo que "entre los cuatro, la coalición con encuesta en mano define quien es la carta más competitiva para enfrentarla".

"Más que un descarte, yo estoy orgulloso y agradecido de haber sido designado por los partidos entre tan buenas cartas que estaban sobre la mesa. Ahora, por supuesto que es importante ser candidato de los ciudadanos más que de los partidos, así que esa pega empezará ahora", remarcó.

Asimismo, dijo que su trayectoria política y privada "es bien distinta a la de ella", por lo que pidió "respeto, para que no entremos en las descalificaciones personales".

Pese a todo lo anterior, aseguró que "no minimizo las posibilidades de la alcaldesa, no la miro en menos para nada", pero matizó que estos son "procesos normales, la definición de candidaturas no es un tema de un día para otro, menos en comunas emblemáticas".

[📻] Mario Desbordes: Sebastián Sichel y yo éramos súper competitivos, empatados en encuestas, y lo que consideró Chile Vamos es quien podía abarcar más allá de la derecha y el centro; yo estoy dispuesto a competir con Aldo Duque #CooperativaContigo — Cooperativa (@Cooperativa) April 24, 2024

CANDIDATURA DE ALDO DUQUE

El reconocido abogado es precandidato para ser alcalde de Santiago y es respaldado por el Partido Social Cristiano y algunos parlamentarios que anteriormente pertenecían a Republicanos, como Rojo Edwards y Johannes Kaiser.

Sin embargo, en la última jornada se reveló que figura en una lista de casi 900 personas que, entre 2023 y 2024, han defendido a imputados por tráfico de drogas, lo que fue publicado por T13 obtenido mediante Ley de Transparencia. Por ley, no se le impide postular al municipio, pero sí se le prohíbe trabajar en algún cargo estatal y defender a un imputado por droga, arriesgando la destitución del cargo.

Desbordes se refirió a esta situación y señaló que "esa información es pública, está por ley. Yo no voy a cuestionar a los colegas a quien atienden; los penalistas tienen esas pegas, el penalista cumple una función que es de defensa de personas que están en conflicto con la justicia", por lo que aseguró que "no voy a descalificar a Aldo Duque por quiénes son sus clientes".

Finalmente, apuntó que "no está en mi planificación bajar a Aldo Duque, él tendrá que decidir si va hasta el final o no, es una decisión que tomará él y es legítima, por lo tanto, yo no dependo de que él se baje para el trabajo que corresponde hacer ahora".