Primarias: Candidatos a gobernadores de oposición lanzaron sus campañas

Este viernes partieron las campañas para las primarias de gobernadores regionales y alcaldes, las cuales se llevarán a cabo el próximo 29 de noviembre.

Tras no llegar a un acuerdo los partidos de la ex Concertación (convertida en la actual Unidad Constituyente) y el Frente Amplio, los candidatos de ambos conglomerados lanzaron sus candidaturas por separado, esta jornada de los gobernadores de la Región Metropolitana.

El ex intendente metropolitano Claudio Orrego (DC) lanzó su campaña con una cicletada y señaló que "soy un convencido de que los problemas se ven distintos desde el terreno, por eso que hoy iniciamos esta campaña recorriendo desde Lo Barnechea hasta Maipú, más de 10 comunas, viendo la desigualdad de nuestra ciudad".

Siguiendo en Unidad Constituyente, el socialista y ex ministro de Salud en el primer mandato de Michelle Bachelet, Álvaro Erazo, llegó hasta San Joaquín y apuntó a los problemas que ha dejado el Covid-19 y "una crisis estructural, creo que tener la posibilidad de ser gobernador para reconstruir esta región".

Y en la misma línea, la ex ministra de Salud en el segundo mandato de Bachelet, Helia Molina (PPD), indicó que "tengo condiciones que ponen valor agregado al cargo, y también creo que es tiempo de que seamos las mujeres las que estemos en cargos de representación popular porque no cabe duda de que la mujer tiene especificidad muy grande en términos de armar equipos".

"El nuevo gobernador tendrá que proyectar una visión en común y, para ello, es fundamental 6 aspectos: escuchar-representar dejando los "pies en la calle"; coordinar; apalancar; convocar; demandar y articular. Esas son las claves para que el gobernador potencie su territorio".

FRENTE AMPLIO POR SU LADO

Los candidatos a gobernadores metropolitanos del Frente Amplio se reunieron en el Barrio Bellas Artes, por su lado, con tres aspirantes al cargo.

Como Frente Amplio reafirmamos nuestro compromiso de construir un nuevo Chile desde el Poder Local. Con eso en mente, cada proyecto es una oportunidad para que, junto a la ciudadanía, trabajemos por el país que queremos.

Uno de ellos es Sebastián Depolo (RD), quien sostuvo que "queremos que la gente sienta que aquí hay un proyecto transformador, que aquí está el proyecto de cambio, no en los mismos de siempre, no en los que estuvieron 30 años la oportunidad de cambiar el país y no lo hicieron".

Y, asimismo, lo hizo María José Cumplido (Partido Liberal) y Karina Oliva (Comunes), siendo esta última quien apeló que la "ciudadanía lo que no quiere es lo mismo de siempre, y para eso hay que construir unidades distintas.