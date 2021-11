Tras 32 años como diputado, José Miguel Ortiz dejará el Congreso

El diputado de la Democracia Cristiana (DC) José Miguel Ortiz no consiguió este domingo obtener un cupo como senador en el Biobío en las elecciones parlamentarias, por lo que dejará el Congreso tras 32 años como parlamentario.

A sus 80 años, Ortiz buscó un escaño en el Senado luego de verse impedido de postular nuevamente a la Cámara Baja, sin lograr ser electo en esta oportunidad. Con esto, dejará el Congreso desde que fue elegido en 1990, ganando ocho veces una elección a este cargo.

José Miguel Ortiz dejará el Congreso después de 32 años como diputado tras perder la senatorial en Biobío: "Algunos amigos me dijeron por whatsapp que no votarían por mí para que me dedique a descansar y eso voy a hacer". Tramitó 32 presupuestos de la nación @Cooperativa — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) November 23, 2021

"Lo que destaco es que he sido parte de todas las leyes que han tenido que ver con la economía del país, parte de todas las leyes que han significado en nuestra patria arreglar en forma sustancial, haciéndole reconocimiento a toda la administración pública, que hemos tratado siempre de defender los empleos", puntualizó el diputado.

La figura política destacó también que "fui el autor, el padre legislativo, de crear la comuna de Chiguayante y San Pedro de la Paz, que además de eso hemos sido parte de todos los presupuestos de la nación".

"Algunos amigos me dijeron por WhatsApp que no votarían por mí para que me dedique a descansar, y eso es lo que voy a hacer", confesó Ortiz.

El diputado tramitó este lunes su último presupuesto antes de dejar la Cámara Baja, una tarea que realizó durante 32 años en el puesto, de los que en más de 10 años lo hizo presidiendo la Comisión de Hacienda.