“Vamos a meterle inestabilidad al país”: Candidato RD genera ola de críticas

El candidato a senador por la Región Metropolitana Sebastián Depolo (RD), aseguró que "vamos a meterle inestabilidad al país porque vamos a hacer transformaciones", declaración que fue ampliamente criticada y que posteriormente tuvo que salir a aclarar: "Lamento no haber podido transmitir bien que la inestabilidad es no hacer los cambios que el 80 por ciento de la población reclama".

En entrevista con El Mercurio, el también secretario general de Revolución Democrática se refirió al programa del candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, indicando que será "participativo hecho desde la base" y sostuvo que, de pasar a segunda vuelta en la elección presidencial, vamos a tener que "establecer más diálogo".

"Para mí el horizonte está claro. Podemos debatir respecto de la gradualidad en la implementación del programa en función de las condiciones internacionales o nacionales, económicas o políticas, pero no vamos a negociar el horizonte de transformaciones. Es lo que Chile está demandando y frustrar esas condiciones le daría más inestabilidad al país", explicó.

Y, en esta línea, Depolo sostuvo que "es cierto que nosotros vamos a meterle inestabilidad al país porque vamos a hacer transformaciones importantes. La Constituyente es la primera de ellas. Esa inestabilidad tiene que ser acotada y para que así sea, los cambios tienen que ocurrir".

Esta última declaración generó una ola de críticas a través de las redes sociales, por lo que el secretario general RD usó su cuenta de Twittwe para decir que lamenta "no haber podido transmitir bien que la inestabilidad es no hacer los cambios que el 80 por ciento de la población reclama", apuntando "hablemos de cómo no hacer cambios nos llevó a una crisis sin precedentes".

Finalmente, Depolo agregó que "desde RD proponemos que haya un pacto, si es que nosotros pasamos la primera vuelta: nos podamos sentar con distintos actores, movimientos sociales, para que la dignidad se materialice, porque, ojo, será un gobierno difícil de gestionar. Hay altas expectativas, pero altas restricciones. Eso es un cóctel para que la gente se frustre".

REACCIONES

Sin entregar nombres, la aspirante a La Moneda de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste (DC), acotó que "Chile no necesita otro gobierno que genere inestabilidad. Tampoco autoritarismos del pasado. Nuestro país necesita cambios en tranquilidad, recuperar la paz social, con justicia y seguridad en nuestros barrios. Las familias aspiran a un país que se reencuentra, no extremismos".

Desde el oficialismo, el candidato presidencial de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, también se refirió a dicha entrevista y dijo que Depolo "sincera lo evidente" y es que, a su juicio, Boric "no está preparado para gobernar un país", añadiendo que "Chile necesita cambios, pero en paz, en orden y con justicia; Chile también necesita defender la libertad, pero ojo: todas las libertades y no sólo algunas".