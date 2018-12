Lavín: Las encuestas son como montañas rusas, he estado en el primer y en el último lugar

El alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín (UDI), la figura política mejor evaluada del país según arrojó la encuesta CEP dada a conocer este viernes, descartó de momento una nueva carrera presidencial y sostuvo que los resultados del sondeo "son estímulos para seguir trabajando".

"Muy contento. Hay que tomarlo con humildad y como un reconocimiento al trabajo de alcalde. Yo creo que eso es", manifestó.

Consultado sobre una nueva carrera presidencial, Lavín enfatizó que ahora su prioridad es ser jefe comunal: "100 por ciento alcalde de Las Condes, además que yo he aprendido que la vida tiene muchas vueltas y las encuestas son como montañas rusas".

"Yo he estado en el primer lugar de las encuestas, después he estado en el último lugar de las encuestas, ahora de nuevo en el primer lugar de las encuestas. Son estímulos para seguir trabajando y hay que tomarlo con mucha humildad", expresó.

En su partido, la UDI, las cifras fueron bien recibidas e, incluso, la timonel Jacqueline van Rysselberghe aseguró que lo puede posicionar en la carrera a La Moneda.

Timonel RN: "Me alegra que esté bien evaluado"

Mientras que el presidente de RN, Mario Desbordes, explicó que "lo que se está evaluando es la impresión que uno tiene de la persona, que no es necesariamente intención de voto".

"Ahora, Joaquín Lavín es un extraordinario dirigente de nuestra coalición, un amigo nuestro además, que ha demostrado una tremenda capacidad de trabajo en todos los lugares donde ha estado, así que yo me alegro que tenga esa evaluación positiva", aseguró.

Desbordes concluyó que "en tres años más veremos quién es el candidato que nuestros aliados, nuestros amigos de la UDI decidan poner sobre la mesa a la hora de definir esto en primarias".

El presidente de RN indicó que "si es Joaquín o no lo dirá el tiempo, pero claramente me alegra que esté bien evaluado".

Heraldo Muñoz: No tengo pretensiones de ser candidato

Por su parte, en la oposición destacó la figura del ex ministro Heraldo Muñoz (PPD), quien aparece en el sexto lugar en la medición.

Al ser consultado por los resultados de la CEP, el ex canciller manifestó creer que "una encuesta siempre es el reflejo del momento presente y no del futuro y, en mi caso, no tengo pretensiones de ser candidato presidencial, ni soy ni siquiera precandidato".

"El futuro dirá lo que viene, porque en estos momentos estoy dedicado a ser presidente de mi partido", sentenció el timonel PPD.