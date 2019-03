Boric: Primer año de gobierno fue de aprendizaje para la oposición

El diputado Gabriel Boric (MA) sostuvo en Cooperativa que el primer año del gobierno fue de "aprendizaje" para la oposición y aseguró que está "optimista" respecto al trabajo realizado durante los últimos meses.

En diálogo con El Diario de Cooperativa, Boric manifestó que "vamos avanzando y el hecho de que más allá de la primera votación, se haya logrado articular la Mesa de la Cámara, y donde estemos conversando y sigamos conversando todo el contenido de los acuerdos de oposición".

"Es malo para el país que no haya una articulación, yo estoy de talante optimista", recalcó.

En relación al voto por la presidencia de la Cámara de Diputados, el parlamentario aseguró que "yo cumplo mis compromisos a la primera, no necesito ninguna advertencia para hacerlo. Nuestros 15 votos votaron en la primera y en la segunda votación por la mesa presidida por Iván Flores".

"Fue un año de aprendizaje para que todos entendamos la importancia de tener articulación al interior de la oposición, independiente de que se pueda mantener la heterogeneidad de la misma y de que no pretendamos ser exactamente lo mismo", indicó.

"No sé si (el Gobierno) ha corrido solo, yo creo que si estuviera corriendo solo habrían presentado la reforma tributaria en su primer año de Gobierno, habrían tal vez llevado adelante más iniciativas que no han podido llevar y no habría habido una crítica pública respecto de otras cosas", dijo Boric.

El diputado añadió que "de aquí en adelante se viene una articulación más fina, más profesional de la oposición y que no sea solamente para decir que no, que sea también para proponer".

Crisis venezolana e informe de la ONU

Boric también se refirió al informe de Naciones Unidas por la situación actual de Venezuela, asegurando que "cualquier lugar donde se violen los derechos humanos tiene que ser fiscalizado, condenado y no puede haber ningún tipo de matiz respecto a eso (...) hubo un debate intenso en septiembre del año pasado, justamente por declaraciones que di respecto a este tema".

"Me parece que el informe es categórico, no se puede negar la gravedad de la actuación estatal en la violación de derechos humanos y no se puede hacer vista gorda", indicó.

Ante las críticas del PC por este documento, Boric dijo que "el Partido Comunista tiene que tomar las decisiones que tome, yo no soy quien para mandatarlos (...) son lo suficientemente maduros y tienen la historia para poder tomar las decisiones propias y que yo les diga que hacer o que no hacer".

Boric destacó que el Frente Amplio busca "propiciar una salida pacífica a la crisis que hoy día se vive en Venezuela y para eso no hay que ir a hacer shows al puente en la frontera con Colombia, hay que tratar por todos los medios posibles, como ha hecho México, como ha hecho Uruguay, como han hecho otros países, de buscar los puntos de diálogo para que haya elecciones libres garantizadas".