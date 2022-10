La Moneda pide unidad en sus filas tras impasse entre Latorre y el Socialismo Democrático

La Moneda salió llamar al orden a las dos coaliciones de Gobierno, Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático, luego del "impasse" provocado en los últimos días tras las críticas que formuló el senador Juan Ignacio Latorre, dirigente del primer bloque político, contra personeros del segundo.

Este lunes la ministra vocera, Camila Vallejo (PC), enfatizó que "estratégicamente para este Gobierno y el país es fundamental la unidad para avanzar".

"De nada sirven las polémicas o diferencias por la prensa", recriminó, recalcando que "necesitamos trabajar unidos y unidas para avanzar en las urgencias ciudadanas".

En ese sentido, sostuvo que "las prioridades del Gobierno son sumamente claras, seguridad ciudadana, costo de la vida, salud, pensiones, y sumaría vivienda que es algo que se está ejecutando", porque "lo urgente no está desconectado de lo estructural, y estamos avanzando en esas dos direcciones".

LATORRE DA VUELTA LA PÁGINA; LAGOS WEBER LE PIDE "AUTOCRÍTICA"

Previo al comité político ampliado en Palacio de cada lunes, en el que Latorre participa como timonel de Revolución Democrática, algunos dirigentes del Socialismo Democrático adelantaban que iban a buscar explicaciones.

Tras el encuentro, se limaron las asperezas y el propio senador RD dio por zanjada la polémica, aunque con un llamado a sus pares a no rechazar todos los cuestionamientos.

"En ningún momento, insisto, he querido cuestionar la unidad de los partidos que sostienen al Gobierno, me gusta que la unidad sea en base a propósitos, contenidos, recojo las críticas", comenzó Latorre.

Asimismo, puntualizó que "como Frente Amplio también hemos estado expuesto a muchas críticas del Socialismo Democrático, de los sectores de centroizquierda, de los sectores de centroizquierda, desde hace bastante tiempo, y no me victimizo por ello y no me ando ofendiendo, sino que las críticas se recogen, se conversan, y el desafío está en procesarlas", y defendió además que en sus palabras iniciales planteó "una crítica política".

"Pero doy vuelta la página, no me voy a quedar pegado en ella y no pretendo escalar el conflicto", cerró.

No obstante, desde Socialismo Democrático ahondó en su reproche el senador Ricardo Lagos Weber (PPD). "Yo creo que el senador Latorre debe tratar de buscar la unidad del sector, de las dos coaliciones de Gobierno, y no dividir", emplazó.

El legislador hizo hincapié en que "todas las reformas que deben ser aprobadas deben avanzar con sentido de urgencia, y además se necesita unidad y no críticas; las reformas son urgentes y para que se aprueben vamos a requerir los votos de la oposición, de la derecha".

Por ello, insistió, "sería mejor una autocrítica por parte del senador Latorre, quien ha estado desde el día 1 tomando decisiones en el comité político del Gobierno; (y) sus palabras, más que llamar a converger en un proyecto en común mirando hacia adelante, apuntan a dividir".

COALICIONES NIEGAN IDEA DE "CAMBIO DE RUMBO"

Este episodio hizo volver el debate de si el Gobierno debiera realizar un cambio rumbo, una idea que parlamentarios del Socialismo Democrático no han dicho textualmente, mas sí han planteado que La Moneda no ha entendido a cabalidad el resultado del plebiscito del 4 de septiembre.

"Nunca hemos tenido disenso en relación con eso. Acá hay un programa de Gobierno, el PS ingresa al Gobierno apoyando al Presidente y sus propuestas, y por cierto estamos disponibles para seguir haciéndolo desde el Parlamento y el Ejecutivo", afirmó la timonel socialista, Paulina Vodanovic.

Guillermo Teillier, presidente del Partido Comunista, a su turno, aseguró que "no hemos hablado de cambio de rumbo y no hemos escuchado al Socialismo Democrático hablar de cambio de rumbo en estas reuniones", desestimando así los planteamientos de legisladores: "Todos tenemos parlamentarios y dirigentes que dan sus opiniones públicamente, pero otras cosas son las reuniones de partidos".

Este viernes el Gobierno llevará a cabo un consejo de ministros y ministras, que estará centrado en cómo empujar la reforma previsional.

En tanto, sigue alistando lo que será el cónclave oficialista en Cerro Castillo, que se realizará los primeros días de noviembre, aunque aún sin fecha definida.