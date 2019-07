Ministra Valdés: Acuerdo por monumento del MIR se firmó en gobierno anterior

La ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Consuelo Valdés, aseguró que el decreto que declara Monumento Histórico un campamento de resistencia del MIR fue gestionado durante la presidencia de Michelle Bachelet.

A través de un comunicado, el Ministerio indicó que "nuestro Gobierno es firme defensor de la democracia y de la valoración de los derechos humanos en todo tiempo y lugar y, por lo tanto, rechazamos cualquier acción de violencia política ejercida en el pasado en nuestro país por el Movimiento de Izquierda Revolucionaria".

"Los pueblos deben tener memoria para realzar la unidad y no para exaltar lo que ha dividido a nuestra sociedad y que tanto dolor ha generado en nuestra historia reciente", precisaron.

"El acuerdo que declara monumento nacional el complejo maderero de Panguipulli y los sitios de memoria del retén de Neltume y el campamento 83 del MIR, se realizó por el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) en diciembre de 2017, durante el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet", continúa el texto.

Valdés destacó que "como ministra no tengo bajo la actual ley de monumentos facultades para rechazar un acuerdo realizado por el CMN, aún cuando no lo comparta. No tramitar este acuerdo significa caer en notable abandono de deberes".

El lugar es denominado "Sitio de Memoria Campamento 83 del Destacamento Guerrillero Toqui Lautaro", y correspondería al "único vestigio material públicamente conocido" del grupo entre 1980 y 1981.

UDI pide "enmendar el error"

El diputado Jorge Alessandri (UDI) pidió que la ministra "enmiende su error" y que deje sin efecto el decreto.

"Nosotros pensamos que mientras más rápido el Ministerio de Cultura, directamente la ministra de Cultura, enmiende el error, reconozca que no tuvo a la vista todos los antecedentes, pueda hacer retroceder ese decreto y dejarlo sin efecto, así más rápido se corta esta polémica", destacó.

Alessandri llamó a que "la Ministra deje sin efecto el decreto, anule el decreto, ella verá la forma legal de cómo hacerlo, pero que el Gobierno reconozca rápido el error que ha cometido porque jamás puede destacar un acto subversivo, un acto violento, un acto donde hubo un enfrentamiento de fuerzas del Estado contra fuerzas subversivas".

"Nosotros llevamos esto especialmente en nuestro corazón y en nuestra alma como UDI, por el asesinato de Jaime Guzmán, donde también estuvo involucrado el MIR. Por lo tanto, es un tema que hacemos un llamado fuerte desde este mismo Palacio de La Moneda a que se pueda enmendar el rumbo", sentenció.