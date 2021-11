Interponen querella contra ex alcaldesa de San Bernardo por presunta malversación

El alcalde de San Bernardo, Christopher White (PS), presentó una querella contra la ex alcaldesa y actual diputada UDI Nora Cuevas por una presunta malversación de recursos públicos por cerca de 9.000 millones de pesos destinados inicialmente a la Corporación Municipal de Educación y Salud de la comuna.

La acción judicial fue presentada ante la Fiscalía Local de San Bernardo por los delitos de malversación de recursos públicos, desfalco y fraude al fisco por más de 9.000 millones de pesos que, según la querella, fueron destinados a fines prohibidos o distintos a los que se encontraban asignados legalmente, provenientes de la Subvención Escolar Preferencial durante 2016.

"Nuestros colegios hoy día se llueven, no tienen ventanas, nuestros niños no tienen materiales ni los recursos, entonces es imperdonable que se hayan perdido 9.000 millones de pesos, porque no es que estén malversados, están desaparecidos, no están en ninguna cuenta. Eso es lo que hemos precisado en la querella y lo que solicitamos es que se haga justicia, aquí no puede haber nadie que esté sobre la ley", indicó White.

En la querella se incluyeron antecedentes recopilados en un Informe de Investigación Especial de la Contraloría General de la República (CGR) en el año 2017, además de una acción judicial a cargo del Consejo de Defensa del Estado (CDE) donde se detallan desembolsos no acreditados, pago indebido del bono bicentenario, un gasto improcedente en asesorías jurídicas y gastos que no cumplen con los requisitos establecidos en los planes de mejoramiento educativo.

La querella, a su vez, incluyó al ex presidente y secretario general de la Corporación Municipal de Educación y Salud de San Bernardo, Jorge Ruiz de Viñaspre.

CUEVAS: "ESTE ES UN SHOW POLÍTICO"

Cuevas, alcaldesa entre 2008 y 2020, dejó el municipio a finales de julio del año pasado para ocupar el escaño de diputado de su correligionario Jaime Bellolio, quien salió del Congreso para asumir como ministro vocero de Gobierno.

En respuesta a la acción judicial, la diputada UDI expresó que "este show político y mediático no tiene otro fin, obviamente aprovecharse de una circunstancia que fue zanjada hace años atrás, cuando muchos alcaldes de Chile -152 de nosotros- estuvimos aproblemados por la ley, porque era muy ajustada, era muy reducida, entonces administrativamente se cometían errores al hacer las rendiciones".

"Esos 9.000 millones que ellos hablan están demostrados, aquí no hay ningún delito", subrayó.