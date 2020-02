Suspenden formalización por malversación en Municipio de Providencia

La formalización de tres ex directivos de la Corporación de Desarrollo Social (CDS) de Providencia, fijada para este jueves por el delito de malversación de caudales públicos y destinación pública diferente, fue suspendida y reprogramada para abril.

Los ex directivos que iban a ser formalizados son Enrique Martínez, ex secretario general de la corporación; Mariano Rozenvaig, ex director de Educación de Providencia; y Jaime Brito, ex director de Finanzas de la CDS de Providencia.

La decisión de reprogramar se tomó luego de que Martínez y Rozenvaig no asistieran a la formalización por encontrarse en Europa, pese ha que fueron notificados.

Esta decisión fue criticada por el abogado de Providencia Felipe Barruel, quien aseguró que pese a la ausencia de dos imputados, estaban las condiciones para realizar la audiencia.

"Se fijó una audiencia única que será el mes de abril y en ese contexto vamos a comparecer nuestro derecho. No estamos de acuerdo porque sin perjuicio de la incidencia planteada por dos de las defensas, que no estaban los imputados, si había uno que compareció y sí estaban las condiciones para que la Fiscalía llevar a cabo la audiencia", señaló Barruel.

La formalización se realizará el próximo 17 de abril.

Ausencia de 7 mil millones destinados a salud y educación

Esta acción judicial surgió luego de que se detectara la ausencia de 7 mil millones de pesos destinados a mejorar la salud y la educación en Providencia, durante los años 2014 y 2016.

La municipalidad dio a conocer que a pocas semanas de asumir el mandato comunal Evelyn Matthei, se detectó una ausencia importante de recursos públicos, por lo que la situación fue denunciada a la Contraloría General de la República y a la Fiscalía, solicitando además, una auditoría externa.

En paralelo, Matthei presentó en enero una querella ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago contra dos ex directivos de la Corporación y contra quienes resulten resultaran responsables del eventual desvío de dineros.