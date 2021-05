Verónica Pardo (independiente), la única contrincante de Evelyn Matthei (UDI) para el sillón municipal de Providencia, fustigó a la alcaldesa luego de que esta oficializara que irá a las primarias de Chile Vamos para buscar una candidatura a la Presidencia de la República.

La candidata que surgió de una elección ciudadana en su comuna y es respaldada por diversos partidos de oposición, aseguró que a la autoridad municipal no le interesa la comuna.

"Matthei se va a las presidenciales. Por fin da la cara y cuenta su verdadera intención. Lo que le interesa no es Providencia; lo que le interesa no es la alcaldía, no es que la ciudadanía esté mejor, no es escuchar a vecinos y vecinas", fustigó Pardo.

"Lo que le interesa es su carrera presidencial -aseguró-. Ya basta, es suficiente... Lo que necesitamos en Providencia es tener a la ciudadanía empoderada. Es saber y hacer lo que queremos y necesitamos para una mejor Providencia, para un mejor país".

"Está claro con la encuesta CEP por qué Matthei ha ido bajando. (Es) porque su forma de hacer política es la forma antigua, vieja, que esconde la cara hacia la ciudadanía", cerró.