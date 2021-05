Evelyn Matthei confirmó que se inscribirá en la primaria presidencial de Chile Vamos

Evelyn Matthei, aspirante a la reelección por la alcaldía de Providencia, decidió que se inscribirá en la primaria presidencial de Chile Vamos del próximo 18 de julio.

Así culmina el manto de dudas que pesaba sobre la UDI, y que ahora contará con dos candidatos presidenciales: Matthei y el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, según consignó La Tercera, que reveló que esta decisión ya fue notificada al partido.

"No puedo negar que he conversado con mucha gente y que les he transmitido que tengo las fuerzas y las ganas de ir a la primaria de Chile Vamos. Con mucho convencimiento también estoy segura de que puedo representar a una derecha moderna, sin complejos valóricos, preocupada del crecimiento del país con equidad, con el respeto que se debe tener hoy por las personas y su entorno", dijo Matthei al medio.

Agregó que "por el momento que vivimos, creo contar con el carácter y con la experiencia que se requiere para liderar años que no serán fáciles. Así también se lo he transmitido a los vecinos de la comuna que ya saben que esa opción de ir a primarias es una realidad".

La decisión fue informada este viernes al timonel UDI, Javier Macaya, entre otros personeros, y según el círculo de Matthei esto se habría hecho como una señal de "transparencia" para los electores, ya que tres días después de la elección del próximo 15 y 16 de mayo se termina el plazo para inscribirse en la primera.

Esto también fue informado a Lavín, con quien sostuvo una reunión durante este sábado para aclarar la situación, aunque ambos mantienen una estrecha relación de paz desde finales del año pasado.

Ahora la UDI tiene fijado para el lunes 17 de mayo -después de la elección- un consejo general para tratar cómo se llevará a dos presidenciables a la primaria, donde se enfrentarán con los otros candidatos de Chile Vamos: Mario Desbordes (RN), Ignacio Briones (Evópoli) y Sebastián Sichel (independiente).