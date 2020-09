Insulza: "Por alguna razón el PC no condena lo que sucede en Venezuela"

El senador José Miguel Insulza (PS) aclaró sus dichos sobre una eventual elección presidencial entre los alcaldes Joaquín Lavín (UDI) y Daniel Jadue (PC), luego de que sus declaraciones fueran ampliamente criticadas en redes sociales y espacios de debate político.

Insulza indicó que sus dichos apuntaban a la situación del Partido Comunista con respecto a la violación de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en Venezuela, denunciadas mediante un Informe de Naciones Unidas, hecho que no fue condenado en su oportunidad por el PC.

"Por alguna razón el PC no condena lo que sucede en Venezuela e insisten en que esto no ocurre y que el informe está mal hecho", fustigó Insulza.

El legislador también hizo una comparación con lo ocurrido en Chile, durante la Revuelta de Octubre, y las violaciones a los DDHH cometidas durante ese periodo de 2019.

"En Chile esperamos que la represión hecha con balines, que cegaron a varias personas, también se use el término crímenes de lesa humanidad, pero que se diga lo mismo cuando es en otros paises y que no sea un en Chile sí y en Venezuela no", comentó.

Finalmente, Insulza se refirió a los que a su juicio serían los elementos fundamentales del Proceso Constituyente y lo que denominó como "El cuento de la venezuelización de Chile" y como el PC debería salir del frente de ese tema.

"Mi principal interés no es pelearme con el alcalde Jadue... no sigamos en esta pelea absurda. El tema hoy es el plebiscito y no odiarnos entre nosotros mismos. Eso no tiene sentido" finalizó el senador.