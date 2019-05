Mahmud Aleuy arremete contra Elizalde: El PS pasó de la irrelevancia a la insignificancia

El ex subsecretario del Interior Mahmud Aleuy, de regreso en la arena política como coordinador de la lista de Maya Fernández en las elecciones internas del PS, criticó duramente la conducción de la directiva actual, liderada por el timonel Álvaro Elizalde, quien compite por la reelección.

En entrevista con La Tercera, Aleuy planteó que "la dirección actual del PS no ha demostrado capacidad para impedir que el PS pase de la irrelevancia a la insignificancia. El partido siempre tuvo un rol muy relevante en el país. Ya no lo tiene. Por lo tanto, apostar a más de lo mismo no tiene sentido".

"No hemos hecho una oposición decidida contra la derecha y el Gobierno. (...) Se debió haber hecho una crítica muy severa al proceso de involución que la derecha está tratando de hacer con las reformas que llevamos adelante. Es nuestra responsabilidad defender esos cambios que benefician a la gente, más aún cuando la Presidenta era socialista", explicó el subsecretario de la segunda Administración Bachelet.

"Me parece que la izquierda tiene que pensar en los problemas de la gente y no seguir discutiendo sobre las cosas, como lo hace la derecha. (...) Si la izquierda no se hace cargo de la desigualdad, está frita", complementó la ex autoridad de Gobierno.

¿Cuándo se "jodió" la izquierda?

Asimismo, Aleuy reconoció sentir cierta "animadversión" hacia él en el partido, por la figura que representó en el Gobierno de Bachelet, y apunta a dos factores: "El primero es que en el PS a nadie le gusta que le digan las cosas directa o frontalmente, lo consideran un error político, yo creo que es un mérito; lo segundo es que confunden los roles".

En ese sentido, hizo un severo diagnóstico a la actualidad de la izquierda, empeorada tras la dura derrota en la elección presidencial de 2017: "Yo creo que se jodió cuando perdimos la noción de que los partidos están al servicio de la gente y no de los dirigentes".

En tanto, previo a los comicios internos del partido del 26 de mayo, Aleuy expuso la importancia de "recomponer las confianzas políticas en toda la izquierda" y no descartó intentar algún tipo de acercamientos con el Frente Amplio, aludiendo a que "nuestra responsabilidad política, así como lo ha hecho el PS históricamente, es contribuir decisivamente a unir a todos aquellos que estén contra la derecha".

Además, alabó a Maya Fernández, destacando que la diputada "tiene coraje, que es algo no muy extendido hoy en día. Es una política seria y responsable, porque no tiene agenda propia y ha tenido la capacidad de aglutinar a gente diversa y, por último, porque tiene enorme empatía con la gente".

Finalmente, Aleuy adelantó que aunque no gane su lista, no se retirará de la política y "seguirá en esto", porque "el precio es ganar o perder, pero el valor es participar".