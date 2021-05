Heraldo Muñoz bajó su candidatura y entregó el apoyo del PPD a Paula Narváez

El ex canciller Heraldo Muñoz bajó este miércoles su candidatura presidencial y entregó su apoyo y el del PPD a la candidata del PS Paula Narváez, quien ya también es la carta del Partido Liberal y Nuevo Trato.

Luego de haberse confirmado que ya no iba a ser candidato, decisión que -aclaró- fue "personal", el líder del PPD llegó hasta la sede de sus pares socialistas, donde formalizó el respaldo a la ex ministra vocera de Michelle Bachelet.

Manifestando su "absoluto convencimiento" de que Narváez jugará un "papel fundamental" en lo que viene, considerando el escenario político tras las mega elecciones del fin de semana, Muñoz le dio su apoyo total.

Será "la candidata del socialismo democrático en la primaria más amplia posible", apuntó el otrora ministro, enfatizando que "es tiempo de mujeres y creo que representará muy bien a lo que aspiramos, una sociedad más justa, abierta y democrática".

El respaldo será "entusiasta, decidido, para conformar una alternativa real de Gobierno, con cambios estructurales, justicia social y responsabilidad, frente a todas y todos los ciudadanos".

Heraldo Muñoz: La candidatura de Paula Narváez es la nuestra. Paula, cuentas con todo nuestro apoyo #AlertaCooperativa https://t.co/zs5dZIblNv — Cooperativa (@Cooperativa) May 19, 2021

Finalmente, el "terremoto político" que provocaron los resultados de la mega elección en la Unidad Constituyente terminó con meses de discusiones entre ambos conglomerados para definir un mecanismo para concurrir a los comicios legales de julio con una candidatura única.

"Siempre he estado por la unidad más amplia, y eso me lleva a reafirmar este apoyo", remarcó el ex canciller, quien se dijo "disponible para recorrer este camino de futuro, como lo estuve en el desafío de La Haya, por el amor a Chile".

Por otra parte, sobre los resultados electorales, sostuvo que la "Unidad Constituyente es aún la primera fuerza desde el punto de vista de gobernadores, alcaldes y concejales; incluso el PPD sacó un buen resultado, 200 concejales, 28 alcaldes, tres en capitales regionales que no teníamos antes", aunque reconoció que "lo malo para nosotros fueron los resultados de los constituyentes".

🔴Alerta! Heraldo Muñoz declinó su candidatura presidencial @Cooperativa — Paola Aguillón (@Aguillonismo) May 19, 2021

El timonel había asumido como abanderado del PPD a fines de enero, tras llevarse el 54 por ciento de los votos de una consulta ciudadana en la que compitió con el ahora presidente encargado del partido, Francisco Vidal, y el ex diputado Jorge Tarud.

Pero desde esa primaria interna hasta ahora, Muñoz no logró sobresalir en las encuestas presidenciales, aunque sí tuvo una marca considerable en la última Cadem, quedando en octavo lugar de la lista de personajes políticos mejor evaluados con un 39 por ciento, mismo porcentaje que recibieron Daniel Jadue (PC) y la carta DC Ximena Rincón, cuyo futuro en la carrera a La Moneda estaría peligrando.

De todos modos, sorprende la determinación del PPD, pues hasta hace algunas horas el partido había descartado bajar al ex canciller, y de hecho, el senador Guido Girardi aseguró en El Primer Café que "Heraldo agrega un componente de gobernabilidad y de visión de futuro" a la competencia, poniendo solo en duda con quiénes irían a la primaria.

"Hoy día tenemos un desafío muy importante de resolver en qué primaria vamos a ir, cómo se reconstituye mejor esta posibilidad de avanzar en estos niveles más crecientes de igualdad, pero al mismo tiempo, para nosotros es muy importante la decisión del Partido Socialista", planteó en la mañana.

Se espera la llegada del ex canciller hasta la sede del PS durante esta tarde, para darle su respaldo formal a la candidata socialista, apoyo que está directamente relacionado con el tema parlamentario.