El escenario presidencial en la oposición se vuelve cada vez más incierto

A un poco más de cinco meses de las elecciones presidenciales, el escenario en Unidad Constituyente ha tomado más complejidad con la división entre la Democracia Cristiana y el PPD, además del ingreso de nuevas cartas a la carrera, como el diputado Pablo Vidal, representante de Nuevo Trato.

Luego que la jefa de la campaña del candidato del PPD, Heraldo Muñoz, Natalia Piergentili, planteara la posibilidad de una "pre-primaria" sin la carta de la DC, Ximena Rincón, desde la falange manifestaron su preocupación por el resultado de las elecciones.

El timonel DC, Fuad Chahín, dijo que "esta idea da cuenta de que algunos ya renunciaron a la opción de ganar el Gobierno y por lo tanto están pensando más bien en ciertos efectos parlamentarios. Si la Unidad Constituyente llega dividida a la primera vuelta, lo que va a ocurrir es que vamos a tener a un candidato o a una candidata de la extrema izquierda y un candidato o candidata de Chile Vamos en la segunda vuelta y creo que eso sería una gran irresponsabilidad, por eso es que yo espero que sinceramente esto se reflexione bien".

"Estoy seguro que los demás partidos de Unidad Constituyente no van a estar de acuerdo, en una acción de este tipo, que en la práctica da cuenta de renunciar a la posibilidad de ser una alternativa de gobierno", agregó.

Esta situación también ha causado fricción en el Partido Socialista, que no está 100 por ciento de acuerdo con la postura del PPD y ha manifestado su molestia con el comando de Muñoz por desechar la posibilidad de una candidatura única, ante el avance de los candidatos Daniel Jadue (PC) y Pamela Jiles (PH) en los últimos sondeos.

Proclamación de Vidal

En la noche de este martes, Nuevo Trato -conformado por ex integrantes del Frente Amplio, el Partido Liberal y algunos ex bacheletistas, como Valentina Quiroga y Claudio Castro- proclamó al diputado Pablo Vidal como su candidato presidencial.

Tras conocer la decisión, Vidal apuntó a la necesidad de "reconstruir la centro izquierda para defender la democracia, mirando más al futuro que al pasado", en un claro guiño a los otros partidos de la coalición.

El anuncio derivó en una polémica en Twitter con el ex presidente de la FECh y actual militante de Comunes, Andrés Fielbaum, que cuestionó las críticas de Vidal al vandalismo durante el estallido social.

"Recordar este tweet el día que las papas quemaban, cuando este caballero pretenda ser un candidato que represente las movilizaciones que han permitido que cambiemos la constitución", escribió el ex dirigente.

Recordar este tweet el día que las papas quemaban, cuando este caballero pretenda ser un candidato que represente las movilizaciones que han permitido que cambiemos la constitución. https://t.co/owyhnhI0Vr — Andrés Fielbaum #LibertadALxsP.P.deLaRevuelta (@AFielbaum) April 13, 2021

Estas palabras fueron respondidas por el ex ministro Marcelo Mena, quien también forma parte de Nuevo Trato, quien aseveró que "apoyar las causas sociales y avalar el vandalismo no tienen porqué ser equivalentes. Uno puede comprender, pero no necesariamente apoyar la violencia. Eso no te hace menos comprometido con las demandas".