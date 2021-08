Boric a Unidad Constituyente: "Nos encontraremos para construir un Chile digno distinto al de Piñera y sus ministros"

El candidato presidencial del bloque Apruebo Dignidad, Gabriel Boric (Convergencia Social), felicitó a la actual líder del Senado y militante de la Democracia Cristiana (DC), Yasna Provoste, por su triunfo este sábado en la consulta ciudadana del pacto Unidad Constituyente, que la definió como la abanderada de la centroizquierda de cara a los comicios del próximo 21 de noviembre.

Según el primer cómputo, con el 53,4% de las mesas escrutadas de un total de 1.287 y 60.186 votos validamente emitidos, Provoste obtiene un 62,2% (5.663 sufragios), frente al 26,4% de la ex seremi y ex ministra Paula Narváez (3.031), timonel del Partido Socialista (PS); y el 11,4% del ex subsecretario y ex ministro Carlos Maldonado (833), presidente del Partido Radical (PR).

"Felicito a @ProvosteYasna y al Partido Demócrata Cristiano por su triunfo en la consulta ciudadana de Unidad Constituyente. Espero que debatamos con altura de miras los cambios que nuestro país exige", escribió Boric en Twitter, extendiendo su saludo a Narváez y Maldonado, "a sus partidos, equipos y quienes se movilizaron en esta consulta".

"Más allá de las diferencias no me cabe duda que nos encontraremos para construir un Chile digno distinto al de Piñera y sus ministros", añadió la carta del Frente Amplio y el Partido Comunista.