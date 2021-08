Con el 53,4% de las mesas escrutadas de un total de 1.287 y 60.186 votos validamente emitidos, la consulta ciudadana del pacto Unidad Constituyente definió este sábado a la actual líder del Senado y militante de la Democracia Cristiana (DC), Yasna Provoste, como la abanderada de la centroizquierda de cara a los comicios presidenciales del próximo 21 de noviembre.

Según el primer cómputo, dado a conocer en una vocería en la que la Comisión Nacional Organizadora del proceso evitó decir el número de votantes, la ex ministra obtiene un 62,2% (5.663 sufragios), frente al 26,4% de la ex seremi y ex ministra Paula Narváez (3.031), timonel del Partido Socialista (PS); y el 11,4% del ex subsecretario y ex ministro Carlos Maldonado (833), presidente del Partido Radical (PR).