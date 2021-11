22:22 - | La nueva ausencia de José Antonio Kast (Partido Republicano) a un foro "ratifica mi teoría", enfatizó Sichel: "Que la polarización le hace mal porque no quiere debatir de los temas que le son complicados, y aquí evidentemente el tema medioambiente o sustentabilidad le complica no a Kast, su programa tiene una complejidad para aquellos que creemos en el medioambiente y nos apanica lo que pasará en el futuro"

22:21 - | Sebastián Sichel, carta del oficialista Chile Vamos, subrayó que él ha asistido "a todos los debates", lo que comparó con que "me encontré la sorpresa de que en un debate (anterior) de La Araucanía no fue Boric; y hoy me encuentro que en uno sobre el medioambiente, la sustentabilidad, la ciencia y la innovación, no viene José Antonio Kast"