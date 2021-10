Comandos de Provoste y Sichel minimizan apoyos parlamentarios a Boric y Kast

En las últimas jornadas se han registrado varios apoyos de parlamentarios a candidatos presidenciales que no pertenecen a su respectiva de la coalición, situación que ha sido minimizada por los comandos de Sebastián Sichel (Chile Podemos Más) y Yasna Provoste (Nuevo Pacto Social), que han sido los más afectados con esto.

Entre estos apoyos destacan el de Maya Fernández, diputada socialista que declaró que se cuadra con Gabriel Boric; misma situación que enfrenta Chile Podemos Más, donde al menos cuatros parlamentarios han mostrado su apoyo al republicano José Antonio Kast.

Sobre esta situación en el oficialismo, Pedro Browne, coordinador de la campaña presidencial de Sichel, aseguró que en vez de preguntarse sobre alguna complicación en la candidatura, lo importante es saber "si alguna vez esos cuatro parlamentarios estuvieron no solamente con la candidatura, sino que alguna vez apoyaron realmente a su gobierno".

Además, destacó que "la coherencia" que se debe tener en esta situación, por lo que -aseguró- "son ellos los que están equivocados de coalición".

Ante esto, la vocera de la campaña de Kast, Macarena Santelices, respondió a los cuestionamientos contra estos parlamentarios y señaló que "nosotros lamentamos profundamente los que candidatos que deberían estar enfocados en otros que le harían un daño tremendo en nuestro país como Boric, estén amenazando y mandando señales de matonaje".

Campaña de Provoste se ilusiona con pasar a segunda vuelta

En tanto, sobre el caso de la diputada socialista Maya Fernández, el senador Alejandro Guillier, coordinador de los Consejos Ciudadanos de Provoste, indicó que "respeto las decisiones que cada uno toma" pero que no es algo que les inquiete, dado que "estamos viendo en terreno es que se abrió la opción" de acercarse a una posible segunda vuelta.

"La posibilidad de pasar a segunda vuelta está a un par de puntos y por lo tanto depende de nosotros y vamos a ganar. No me cabe duda que vamos a ser segunda vuelta y vamos a ganar la presidencial", puntualizó el senador.

En esta línea, dio cuenta que "de todas maneras, pasando Yasna Provoste a segunda vuelta, ella es presidenta de Chile. Cualquier forma en la que se dé ella gana en segunda vuelta, por eso que la gente que adhiere a ella tenga confianza, que la posibilidad está absolutamente abierta y depende de nosotros. Hay que trabajar duro".

Semana marcada por debates

Por otra parte, la próxima semana estará marcada por los debates presidenciales que enfrentarán los candidatos, el lunes por televisión y el viernes el programado por la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi).

Ante estos encuentros, el candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, afirmó que "nosotros hemos participado de muchísimos debates y no hay que olvidar, y que no se le olvide también al resto de los candidatos, que las campañas se construyen con el pueblo de Chile, no solamente conversando entre nosotros".

"Tienen que haber debates, bienvenidos sean, yo jamás me niego a debatir, pero también tenemos que estar en el territorio construyendo", puntualizó el diputado frenteamplista, quien además aseguró que espera en estos debates "poder contrastar las posturas y ojalá ver también la templanza de los candidatos, porque muchas veces está lleno de estrategias y a ver a quién voy a atacar... Espero que hablemos del futuro de Chile y de nuestras propuestas".