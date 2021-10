El ex presidenciable de RN Mario Desbordes remarcó en El Primer Café que el timonel de su tienda, Francisco Chahuán, se equivocó al negar que existan apoyos para el republicano José Antonio Kast en sus filas, cuando han ido en aumento desde la primaria legal. Además de los diputados Harry Jürgensen y Cristóbal Urruticoechea, que están en la lista parlamentaria del candidato de extrema derecha, Leonidas Romero, Camila Flores y Miguel Mellado oficializaron su respaldo a Kast. "Siempre fueron muy cercanos a José Antonio, no es ninguna novedad, y quizás no sería noticia si no fuera porque el presidente del partido suele salir con esas frases tan categóricas", estimó. Pero en concreto, Desbordes destaca que "de 36 diputados de la bancada de Renovación Nacional, 31 están con Sebastián Sichel; los otros cinco legítimamente decidieron otra cosa".

