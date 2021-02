DC reitera críticas a futura candidatura única PPD-PS: "No hay que tenerle miedo a una primaria amplia"

El timonel de la Democracia Cristiana, Fuad Chahín, reiteró este jueves sus críticas a la idea del Partido Por la Democracia y el Partido Socialista -sus pares de Unidad Constituyente- de llevar una candidatura conjunta a la primaria de todo el pacto electoral, a realizarse el 4 de julio.

Cabe recordar que la idea incluso está siendo cuestionada en la misma tienda de Heraldo Muñoz, que considera una mejor idea llegar con el timonel a esos comicios para aumentar sus posibilidades frente a la maquinaria del PS.

Entre los más críticos de la idea de sus socios de Unidad Constituyente está también el candidato presidencial del Partido Radical, Carlos Maldonado, quien aprovechó la presentación de algunos rostros para las municipales y para las listas de convencionales para llamar a que no se realice la consulta ciudadana para decidir entre Paula Narváez, la carta socialista, y Muñoz.

"Comparto plenamente lo que ha señalado el presidente del Partido Radical, Carlos Maldonado. Hay que fortalecer la primaria del 4 de julio", apuntó Chahín a Cooperativa.

"Creemos que no hay que tenerle miedo a una primaria amplia, convocante, participativa. Nosotros tenemos confianza en la candidatura de Ximena Rincón y, por eso, no estamos preocupados de ver cómo fortalecemos una candidatura en particular o hacemos preprimaria", afirmó el líder demócrata cristiano.

A juicio de Chahín, "toda esa ingeniería electoral termina debilitando el gran proceso de decisión que tiene que ser la primaria del 4 de julio".

En tanto, Narváez desdramatizó la posibilidad de que se deseche la "pre-primaria" entre su partido y el PPD.

"Creo que todavía está abierta la invitación; si bien esta es una conversación situada en los partidos, yo no estoy involucrada directamente en ella. Sin embargo, la observo con atención, y sí creo que el presidente del Partido Socialista (Álvaro Elizalde) ha sido claro en convocar a un sector amplio", planteó la ex ministra en una entrevista con Emol TV.