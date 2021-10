Diputado Celis, en "estado de reflexión", se resta de la campaña presidencial de Sichel

El diputado oficialista Andrés Celis (Renovación Nacional) decidió declararse en "estado de reflexión" y restarse de las actividades programadas con el candidato presidencial de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, en medio del nuevo escándalo que envuelve al abanderado por presuntos aportes irregulares en su fallida campaña parlamentaria de 2009.

"No voy a negar que para mí es sumamente complejo lo que se ha conocido en los últimos días sobre Sebastián Sichel. En política hay que serlo y parecerlo y, por lo mismo, me declaro en estado de reflexión", dijo Celis este jueves.

El diputado aseguró que le gustaría conversar con la carta oficialista "para despejar todas las dudas" respecto a las acusaciones.

"Mientras tanto, me voy a restar de participar de su campaña y también en el video que se iba a grabar hoy con el candidato", explicó.

Luego de un reportaje que reveló que financió su fallida campaña a diputado en 2009 con aportes de empresas pesqueras, la mayor parte entregados mediante boletas irregulares por supuestos servicios, Sichel acusó una "operación política orquestada" en su contra.

"Aquí se hacen denuncias irresponsables, sin fundamentos y lo que se transforma esto es finalmente en una persecución de la gente que sale adelante trabajando y de la gente que no ha trabajado del Estado, que sus familiares no le trabajan al Estado", sostuvo hoy el ex presidente de BancoEstado en su nueva defensa.