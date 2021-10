El candidato presidencial de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, acusó una "operación política orquestada" en su contra, luego de un reportaje que reveló que financió su fallida campaña a diputado en 2009 con aportes de empresas pesqueras, la mayor parte entregados mediante boletas irregulares por supuestos servicios.

En una declaración realizada a las afueras de su comando y flanqueado por integrantes de su equipo, el ex ministro dijo que "este es solo un capítulo más de una operación política orquestada para desprestigiarme sistemáticamente por la izquierda. Primero fue mi trayectoria laboral como abogado, luego se metieron con mi familia, contactaron al agresor de mi madre y mi hermana y lo publicaron en medios tratando de asustarme, después pretender vincularme a financiamiento irregular de la política".

"No tengo ningún conocimiento de los antecedentes mostrados ayer. Mi conocimiento respecto de la rendición, que fue aprobada por el Servel y que nunca en 12 años ha estado sujeta a ninguna investigación", recalcó.

Sichel indicó que "hay muchos cómplices pasivos ahí escondidos tratando de enlodar esa campaña y no aclarar todo lo que ellos escondieron como financiamiento irregular de la política de la campaña del 2009 y el 2013, y los desafío, sería interesante que demuestren qué pasó con el financiamiento de Soquimich y otras campañas (...) yo no tengo nada que ocultar y estoy disponible a mostrar todo lo que sea necesario".

"Me equivoqué y hago un mea culpa, mi error ha sido enfrascarme sucesivamente en las discusiones con los viejos políticos de la oposición, sobre qué hice en mi vida privada, sobre en que he trabajado e incluso que pasó con una campaña que perdí y después nunca tuve el privilegio de esconder, como lo hicieron otros", planteó el candidato presidencial.

Sichel puntualizó que "estamos muy orgullosos de ser una candidatura independiente con apoyo de los partidos y que no le tiene miedo a dar la cara cada vez que sea necesario. No tenemos nada que ocultar y nos sigue impactando que siempre se investigue a un candidato y que no haya transparencia en la información que entregan ellos".