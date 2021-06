A sólo 15 años de que la Reforma Procesal Penal llegara a aplicarse en todos los tribunales de Chile, sustituyendo el viejo sistema inquisitivo por uno adversarial, los candidatos presidenciales Daniel Jadue (PC) y Joaquín Lavín (UDI) -que tienen buenas posibilidades de estar en la papeleta de noviembre y también en segunda vuelta- coincidieron en la idea de implementar "jurados ciudadanos", con el fin de aumentar la credibilidad y legitimidad de la acción judicial en Chile. Si bien éste es un mecanismo de larga data en varios países -conocido ampliamente en el mundo gracias al cine estadounidense- y valorado en naciones como Argentina y España, también tiene cuestionamientos y dificultades: por ejemplo, los sesgos que, conscientemente o no, tienen los integrantes de los jurados, que son los encargados de definir si un acusado es declarado culpable o no. El ex fiscal Carlos Gajardo dijo a Cooperativa que una modificación de esta naturaleza no necesariamente impactará positivamente en la legitimidad del sistema, mientras que otras medidas, más inmediatas y de menor envergadura, sí podrían hacerlo. Escucha el informe del periodista Rodrigo Vergara.

