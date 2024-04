Matthei teme que crisis de vivienda "podría dar origen a otro estallido"

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, presidenciable de la UDI -aunque por ahora evita confirmar esa aspiración-, expresó que teme que la crisis de vivienda que vive nuestro país, con un grave déficit habitacional y proliferación de tomas y campamentos, podría derivar en un nuevo estallido social.

"Vivienda es uno de los temas más graves que tenemos en Chile, y podría dar origen a otro estallido", dijo esta noche en entrevista con Meganoticias.

"Tengo mucho temor", transparentó, advirtiendo que "en este momento hay aproximadamente un millón de hogares que necesitan vivienda", mientras que "los campamentos han ido proliferando de una manera enorme, (y) están a merced del crimen organizado".

En la última Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen), de 2022, se estimaba que Chile mantenía un déficit que superaba el medio millón de hogares. El actual Gobierno de Gabriel Boric ha implementado el Plan de Emergencia Habitacional, a través del cual promete entregar 260 mil casas durante su período, y a enero de este año aseguró que el balance llegaba a 100 mil.

Respecto al contexto de la crisis de vivienda y posibles responsabilidades, Matthei planteó que "en los últimos cinco años han quebrado 700 empresas de la construcción, aquí hubo naturalmente efectos del estallido y de la pandemia, que encarecieron mucho", pero a la vez "ha habido también una cantidad de normas y de permisos que demoran en promedio demoran 815 días, casi tres años".

"LOS CANDIDATOS PRESIDENCIALES LOS ELIGE LA GENTE"

En la entrevista televisiva desestimó confirmar su aspiración presidencial. "Tengo la impresión de que los candidatos presidenciales no los define uno, tampoco los partidos, sino que la gente y la ciudadanía. Por lo tanto, yo creo que hay que mirar lo que sucede a fin de año. No es una definición mía, es de la ciudadanía", sostuvo.

"No me gusta la designación a dedo", insistió. "Hay veces que las designaciones son evidentes, como fue con Piñera. Y hay otras veces en que es mejor primarias. Eso se verá el próximo año. En todo caso, creo que nunca hay que cerrarse a nada. Y lo que siempre hay que cuidar es que las decisiones que se tomen sea básicamente aquello que resulte mejor para lograr el objetivo final, y no por gustos personales", complementó.

Igualmente en el ámbito electoral, dijo que no le gusta que se hable de que Chile Vamos forme un conglomerado que vaya desde los partidos Demócratas y Amarillos hasta Republicanos, pues estos siguen sus propios caminos y aportan desde estos. "Lo que yo hablo más bien es una cooperación, una conversación e ir poniéndose de acuerdo en que, si llegamos al Gobierno, qué vamos a hacer", abogó.

En el corto plazo, "voy a ser alcaldesa hasta el último día", enfatizó. Esto es, el 6 de diciembre, cuando termine su actual período en el sillón municipal, al que ya anunció que no repostulará.