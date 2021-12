Nicolás Eyzaguirre (PPD) planteó en El Primer Café que el candidato del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, está "mucho más lejos del centro" que su contendor Gabriel Boric. El ex diputado y ex militante UDI, "desde el lado que lo mires, va contra el tránsito, (...) y el problema es la dirección, no la velocidad" de los cambios que propone en su programa, advirtió el ex ministro de Hacienda, Presidencia y Educación.

