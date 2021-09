"Falsa polémica": Comando se cuadra con Sichel tras no responder si retiró su 10%

El coordinador territorial de la campaña presidencial de Sebastián Sichel, Pedro Browne, se cuadró con el candidato oficialista después de que este lunes se negara a revelar si retiró o no un 10 por ciento de sus ahorros previsionales.

La pregunta fue hecha al abanderado de Chile Vamos luego de que ministros y otros ex funcionarios de Gobierno admitieran haber sacado fondos de sus cuentas individuales, incluso cuando han pedido a los parlamentarios del sector no respaldar esta política pública, como lo hizo el independiente en calidad de titular de Desarrollo Social.

Tras la negativa de Sichel, algunos de sus contrincantes en la carrera presidencial, como Yasna Provoste (DC), Marco Enríquez-Ominami (PRO) y Gabriel Boric (CS), insistieron en que aclare si optó por el beneficio o no, por lo que Browne comentó en El Primer Café de Cooperativa que "si es que alguien con su plata privada, con su trabajo, retiró o no retiró, me parece que es una falsa polémica".

Por lo demás, fustigó que "si hay un conflicto de interés, no está en el ministro (Rodrigo) Cerda; alguien que vota a favor y después retira, entonces tiene un evidente conflicto de interés, ¿o no? Porque está votando una política que lo favorece directamente".

"¿Por qué tenemos que estarle cuestionando a las personas lo que hacen con su vida privada?", añadió el ex diputado, indicando que si bien el candidato es contrario a esta política, esta ya fue legalizada: "Cuando uno fija una postura, podrá ganar o perder".

RN SE DIVIDE FRENTE A LA NO-RESPUESTA

En la Cámara de Diputados, que este martes decidirá el destino del cuarto retiro de fondos de pensiones, algunos parlamentarios de Chile Podemos Más opinan que la falta de respuesta de Sichel abre un flanco, ya que puede interpretarse como una incoherencia.

"La verdad es que es irrelevante el hecho de haber sacado o no las platas del 10 por ciento en cualquiera de los retiros; al ser una ley, esa ley es para todos. Pero lo que es relevante es que él evite contestar algo que hasta los ministros contestan con franqueza cuando se les pregunta", cuestionó el RN Miguel Mellado.

De acuerdo al diputado, al no responder, Sichel "deja un halo de duda en su respuesta, una duda grande de inconsecuencia en su actuar, y eso no le hace bien a su campaña. Si él siempre ha estado en contra de los retiros, entonces que diga 'no retiré', y se termina el tema".

Por su parte, el secretario general de RN, Diego Schalper, cuestionó que algunos busquen enfocar el debate "en alguien en particular", y no en cómo el debate del cuarto retiro "afecta a la inflación, y de esa manera a la canasta básica de los más pobres".

"La verdad de las cosas no creo que se trate de que si alguien en particular ha hecho o no un retiro, sino que más bien de cuál es la postura que tienen los distintos candidatos presidenciales, y cómo la mantienen en el tiempo", cerró el diputado.