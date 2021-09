Sichel evitó decir si retiró su 10%: "No voy a caer en ese debate moral"

El candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Sichel, no quiso responder si también ha realizado los retiros del 10 por ciento de los fondos de pensiones, asegurando que no caerá en un "debate moral" en esta materia.

Luego que dos ministros y su vocera de campaña, Katherine Martorell, reconocieran haber sacado esos dineros, Sichel dijo que "la única incoherencia que veo hoy día son las vueltas de carnero respecto a la posición del cuarto retiro de los candidato de oposición, y lo que he visto es un interés de tirar fuegos artificiales para desviar el tema de fondo".

"No voy a caer en ese debate moral, porque creo que esa es la incoherencia del sistema, mientras algunos salen a darle explicaciones a ellos, yo creo que al revés, las explicaciones las tienen que dar aquellos que están aprobando el retiro y están tirando voladores de luces, esa es la trampa", planteó.

Estas palabras le valieron las críticas de la abanderada de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste (DC), quien aseveró que "frente a las declaraciones que hemos conocido en el día de hoy del candidato de continuidad de este Gobierno, lo que nos preguntamos todos es sí o no, esto no es una trampa de la izquierda, es transparencia entre la ciudadanía y su derecho a saber si el candidato que hoy día presiona a los parlamentarios para que rechacen el cuarto retiro hizo o no hizo retiros".

"Ya sabemos que le gusta negar lo que ha hecho en el pasado, pero creo que hoy día se demanda más transparencia, retiró o no retiró su 10 por ciento", puntualizó.

Quien también se refirió a esta situación es el candidato del PRO, Marco Enríquez-Ominami, que reconoció haber utilizados los tres retiros y dijo que "algún tipo de remedio nuevo se tomaron, algún café distinto, algún té distinto que les dijo 'voy a confesarme, estuve todo un año insultando a los chilenos por retirar sus retiros y yo sí retiré'. A mí me parece una injusticia con el pueblo de Chile".

Por su parte, José Antonio Kast (Republicanos) dijo que "han usado esto como una herramienta de campaña y por lo tanto la única incoherencia y la mala calidad de la política se va a ver reflejado en esto. Hoy día ya es ley".

Al ser consultado sobre si realizó los retiros, Kast dijo que "no, pero si lo hubiese retirado, nadie me podría cuestionar".