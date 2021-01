El senador Francisco Chahuán se bajó este viernes de la carrera presidencial y congeló su militancia en Renovación Nacional, cuestionando la "errática conducción" de la colectividad.

En un punto de prensa realizado en La Moneda, Chahuán aseguró que luego de una "larga, profunda y dolorosa reflexión, congelo mi militancia de más de 30 años".

Esta decisión se debió a "la errática conducción del partido ha permitido desorden, violencia verbal y coacción", según planteó.

"Declino, y lo he hecho formalmente, la opción presidencial. Espero que el partido recupere la sensatez, la amistad cívica y las maneras democráticas lo antes posible", sostuvo.

Aunque no se refirió a la candidatura del ex ministro Mario Desbordes, el parlamentario aseguró que "no hay garantías de que el Consejo pueda tomar una decisión imparcial", ya que "se busca precipitar la nominación del candidato presidencial del partido".

