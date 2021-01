Desbordes minimiza encuestas y dice que la carrera oficialista "está totalmente abierta"

El ex ministro de Defensa Mario Desbordes inscribió este martes, oficialmente, su candidatura presidencial en Renovación Nacional, tras ser proclamado en diciembre por el PRI como su opción de cara a las próximas elecciones.

De esta manera, Desbordes se suma al senador Francisco Chahuán, quien es actualmente el único otro postulante en el partido, a la espera de una definición del ex ministro Sebastián Sichel, quien ha manifestado su deseo de participar en calidad de independiente.

Respecto al panorama general en el bloque oficialista, Desbordes comentó: "Hoy día, efectivamente, en Chile Vamos hay tres personas que en la mayoría o en todas las encuestas están marcando mejor que yo".

Frente a ello, "la pega es seguir trabajando, pero se equivoca quien cree que tiene la primaria ganada porque marca más en la encuesta, o el que cree que está derrotado porque no marca en la encuesta".

"Pablo Longueira no marcaba nada cuando salió el 2013 del Ministerio de Economía, 15 días antes de la primaria y la terminó ganando. Es totalmente abierto esto, no lo ha ganado nadie todavía", sostuvo el ex timonel de RN.

La colectividad fijó para el 23 de enero su consejo general extraordinario, oportunidad en la que definirán su opción presidencial.