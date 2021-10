En el debate Archi, el candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, salió al paso de quienes cuestionan el papel del Partido Comunista en su campaña, en particular del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, a quien derrotó en las primarias legales de julio, y que recientemente ha criticado algunas de las ideas del diputado y su coalición, el Frente Amplio. "Acá el candidato presidencial soy yo, no el candidato que fue derrotado en la primaria, que es Daniel Jadue, y por lo tanto, las decisiones finales las voy a tomar yo, y no Daniel Jadue", aseveró.

