Gaspar Rivas, diputado electo por el Partido de la Gente (PDG), reafirmó en Cooperativa que él se va abstener de votar en la segunda vuelta presidencial: "Es una decisión tomada". El ex militante RN afirmó que él tiene "capacidad de reflexionar más rápido" que su colectividad, que planea hacer una consulta digital para evaluar a qué candidato apoyar, por lo que adoptó una postura autónoma. "El partido tiene todo el derecho a hacer las consultas que estime pertinente, pero no soy el único de la bancada del Partido de la Gente que tiene una decisión en la misma línea, porque sinceramente no nos representa ninguna de las dos candidaturas", reiteró Rivas.

