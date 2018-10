Heraldo Muñoz descartó ser candidato presidencial por ahora

El ex canciller y presidente del Partido por la Democracia (PPD), Heraldo Muñoz, descartó ser candidato presidencial en la actualidad, pero que es una decisión que puede variar después de las elecciones municipales.

"Yo no soy candidato presidencial, ni precandidato presidencial. Me parece un abuso de la opinión pública, que una evaluación temporal se eleve a que ya uno es virtual candidato", señaló el ex canciller a Emol.

Esto luego que Muñoz se convirtiera en un personaje relevante tras el juicio de la Corte Internacional de La Haya, que según la última encuesta Cadem, el timonel PPD es uno de los mejores evaluados como personales políticos, con un 60 por ciento.

"Estoy en un trabajo de recuperar a este partido que fue tan importante y el único desafío que tengo son las elecciones municipales de concejales, alcaldes y gobernadores regionales que vienen de aquí a poco menos de dos años y hay que prepararse", dijo al medio.

Agregando que "después de las elecciones municipales se verá qué decisión se toma sobre si puedo ser o no una carta" en el año 2020, sentenció.