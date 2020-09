El senador socialista José Miguel Insulza comentó en Cooperativa las recientes declaraciones cruzadas entre el alcalde comunista de Recoleta, Daniel Jadue, y varios dirigentes de los partidos de la ex Concertación. "Lo que ha pasado, por ponerlo de un modo un poco simplista, es que el alcalde habla demasiado", señaló Insulza: "Un día se mete con lo que se ha hecho con Bolivia -que es un tema bastante sensible-, al día siguiente empieza a criticar a los gobiernos anteriores, hace eco de la famosa consigna de que se perdieron 30 años; que él puede pensarlo, pero él aspira a representar también a gente que fue muy fundamental o que vivió en esos 30 años", planteó. Para el ex canciller, Jadue "es más bien un hombre polémico, y eso naturalmente ocasiona problemas, y como es un hombre popular y las cosas que dice salen en los diarios, mucha gente sale a contestarle cosas. Pero el origen de la polémica son las muchas declaraciones que el alcalde Jadue hace, que hieren la sensibilidad de los que estarían, supuestamente, llamados a votar por él".

