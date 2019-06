Lavín ante irrupción de Kast: Las que triunfan son las posiciones moderadas

Las posiciones moderadas son las que triunfan. Así comentó el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, la posible candidatura presidencial de José Antonio Kast quien ayer lunes inició los trámites ante el Servel para conformar su Partido Republicano.

El jefe comunal, quien acapara las mejores opciones presidenciales en el oficialismo, consideró que el triunfo en las eleciciones viene de la mano con las posiciones moderadas, marcando diferencia con las posturas más extremas del ex UDI.

"En general, en países como Chile, finalmente las que triunfan son las posiciones moderadas, eso lo quiero decir porque he vivido esa experiencia muchas veces, yo he sido también (candidato), he tenido una evolución a lo largo de los años porque uno va ganando experiencia y va viendo como es la realidad", dijo el alcalde en "Mentiras Verdaderas" de La Red.

"Pero finalmente si quieres llegar a gobernar Chile, lo que triunfan son las posiciones moderadas", añadió.

Ayer, Kast emplazó a Lavín a "tomar una decisión", remarcando que el ex ministro de Sebastián Piñera "tiene que decir 'yo voy de candidato a alcalde' o 'yo voy de candidato a Presidente', porque si va de candidato a alcalde y después deja eso, va a haber usado todo el aparataje municipal para proyectar una campaña presidencial".

Kast vs Kast

En sus "Datos del día", Cadem publicó hoy una encuesta que midió a José Antonio Kast con su sobrino Felipe Kast (Evópoli).

El ex ministro logró un 44 por ciento de las preferencias, mientras que el otrora candidato presidencial obtuvo el 38 por ciento.